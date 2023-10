Americana sedia congresso de cílios

Americana sedia este 9 de outubro o @Congressotoplinelash, 1o congresso de cílios

de caráter nacional,que contará com a presença de 130 congressistas.

O evento será realizado no @realizebuffeteventos e contará com congressistas e palestrante de vários Estado do Brasil e do exterior.

Serão abordados vários temas de relevância deste segmento que é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo .



A idealizadora do congresso, Vitória Aboukhuzam,lash designer há 8 anos,nos conta como surgiu a ideia deste congresso.

“O principal objetivo, é levar às profissionais da áreas, iniciantes ou experientes, as inovações e técnicas que vêm surgindo pelo mundo todo,como tb orientar na questão de marketing e admistrativa na gestão de seu negócio “.

@cíliosVitoria ,como é conhecida ,é vencedora por 2 anos consecutivos do prêmio Top of mind Brasil,campeã do congresso Internacional de cílios em SP e possui formação e especialização em várias técnicas do lash designer, Palestrante nacional e internacional e jurada

Maiores informações 19 995065028

