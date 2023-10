Paula Fernandes volta a viralizar e preocupa fãs

Ela atraiu comentários, inclusive uma referência ao fato de estar desimpedida de novo: “Britney Spears falou que a mulher não precisa de homem pra ser feliz”, disse um seguidor.

E Paula vive um momento profissional de alta. Em setembro, assinou contrato com a Virgin Music (que pertence à Universal) para ter seu próprio selo, com controle pleno de suas obras musicais. Mais uma conquista da cantora.

Nas redes sociais, sua beleza é sempre exaltada. Mas, volta e meia, ela faz publicações que geram comentários sarcásticos. São os altos e baixos da talentosa cantora na web.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP