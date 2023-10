Parque Ecológico comemora 39 anos com programação especial

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana completa 39 anos nesta quinta-feira (12) com uma programação especial repleta de atrações para comemorar a data.

Haverá brinquedos infláveis para crianças, carrinhos de pipoca e algodão doce, oferecidos por meio da ação comunitária “Sorrindo no Parque – Edição Dia das Crianças”, promovida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

A ação comunitária envolverá as crianças atendidas pelas entidades Associação de Promoção e Assistência de Americana (Apam), Serviço Social Presbiteriano de Americana (Sespa) e Diaconia São Judas Tadeu. Elas terão entrada gratuita neste dia.

Também haverá a entrega de vouchers que dará direito aos brinquedos, pipoca e algodão doce para todas as crianças que visitarem o Parque nesta quinta-feira.

“O Parque Ecológico de Americana é referência, patrimônio da cidade e orgulho da população. No aniversário de 39 anos, vamos enaltecer este espaço, que abriga a natureza e os animais, oferecendo aos visitantes atrações especiais”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O Parque Ecológico está localizado na Avenida Brasil, 2.525, numa área de 120 mil metros quadrados. O Zoológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, e mais de 103 espécies diferentes.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou de forma online: são R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

Para a compra online, é necessário acessar o site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br), clicar no ícone “Portais”, “Parque Ecológico” e acessar o link “ingressos”.

O Parque funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 16h.

