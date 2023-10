Com entrada gratuita, Cesar MC se apresenta em Santa Bárbara neste domingo

Um dos grandes destaques da nova geração do rap nacional, o rapper Cesar MC trará a Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (22) o show “Dai a César o que é de César”. Com entrada gratuita, a apresentação fecha a programação do Circuito Hip Hop + Batalha do CEU, que comemora dois anos da Batalha do CEU, a partir das 16 horas, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II. Toda programação é gratuita e tem classificação livre.

O show de Cesar MC apresentará o primeiro álbum do artista, que conta com participações de Djonga, Emicida e Jaddy e uma carga pesada de lírica, significados e representatividade, além da performance de sucessos como “Canção Infantil”, “Eu Sou Favela”, trechos do “Poesia Acústica” e outros hits.

O Circuito Hip Hop + Batalha do CEU têm realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Indústria Criativas, gerido pela Amigos da Arte, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com produção da Saint7even.

Aniversário de dois anos da Batalha do CEU

Domingo também será trabalhado os quatro elementos do Hip Hop, “DJ, dança, poesia e graffiti”, dando visibilidade a artistas do interior de São Paulo, com a inclusão de uma nova atração, desfile de moda com estilistas, produtores e marcas de brechó de modas sustentáveis, além do skate e expositores. Além do dia 22, a programação de aniversário será estendida para 19 de novembro, também a partir das 16 horas, no CEU das Artes.

Serviço:



Show Cesar MC e Circuito Hip Hop + Batalha do CEU

Domingo, dia 22 de outubro, a partir das 16 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

