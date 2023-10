Americanense Giovanni bate recorde de lançamento de foguete

O americanense Giovanni de Luca (@gigomieri)

bateu o recorde nacional de lançamento de foguetes este final de semana. Ele brilhou nas cores da equipe Rede Bears e foi o mestre por trás dos foguetes que voaram mais alto, mais rápido e mais longe do que qualquer outra equipe no Brasil. Ele e seu foguete alcançaram a distância de 488,5 metros, batendo o recorde nacional.

O recorde foi alcançado na edição atual da Mobfog (Mostra Brasileira de Foguetes)- 46ª Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ele participou com projeto de foguete feito com garrafas PET na categoria Nível 4.

QUÍMICA- A propulsão dos objetos é feita por reação química entre vinagre e bicarbonato de sódio, a 45°.

A equipe postou que “esta é uma conquista histórica, que reflete compromisso com a Ciência e a Educação, e resultado de intensos meses de preparo, dedicação e esforço”.🚀🌟

Essa vitória também é de todos que acreditaram e apoiaram esse sonho. Este é um porque que, mais do que nunca, está preparado para enfrentar novos desafios e inovar cada vez mais, alcançando todos os cantos do país. O céu, meus amigos, não é o limite. É apenas o começo! 🌌💪 Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Em 2o22, ele já se mostrava empolgado na Mostra dos Produtos Finais do SESI 101. O “Mundo dos Foguetes” tomou conta de mim e me mostrou uma nova realidade, um novo mundo de possibilidades e conquistas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP