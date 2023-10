Dia das Crianças registra crescimento de 2,5% este ano

No final de semana do Dia das Crianças em 2023 (6 a 8 de outubro), em comparação com 2022 (7 a 9 de outubro), a variação também foi positiva, de 2,6%. “Após registrar uma queda de 2,8% na última data comemorativa, que foi a do Dia dos Pais, o consumidor demonstrou mais fôlego e disposição para gastar graças à retração da taxa de juros, da inflação e do desemprego. Com uma contínua queda desses indicadores, podemos considerar um bom presságio para as vendas do Natal”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Atividade do comércio em São Paulo refletiu o índice nacional

Em São Paulo, a atividade do comércio no Dia das Crianças também apresentou aumento, este de 2,3% na semana da data, quando comparado ao mesmo período de 2022, e de 2,6% em relação ao final de semana (06/10 a 08/10/2023 x 07/10 a 09/10/2022).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian do Dia das Crianças é medido desde 2006. Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian. As consultas são tratadas estatisticamente pelo método das médias aparadas, com corte de 20% nas extremidades superiores e inferiores das taxas mensais de crescimento, relativas a cada estabelecimento comercial dentro de cada um dos seis segmentos varejistas pesquisados. Para a formação da série agregada do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, as taxas de crescimento resultantes de cada segmento varejista são ponderadas pelo peso relativo de cada um deles na Pesquisa Mensal de Comércio – Varejo Ampliado, do IBGE, respeitando-se as suas revisões metodológicas.