O vereador Kifú (PL) visitou, nesta terça-feira, 17, a sede da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, acompanhado pelo vice-prefeito da cidade, Felipe Sanches. A entidade recentemente adquiriu três lavadoras de alta pressão, seis roupeiros, 15 mesas para o refeitório, 137 cadeiras e uma balança digital para cadeirantes, graças aos R$60 mil obtidos pelo vereador junto ao deputado estadual André do Prado.

“Além de verificar o uso desse recurso, nossa visita desta manhã também teve como objetivo identificar novas necessidades da APAE,” afirmou Kifú. O vereador agradeceu ao vice-prefeito e à Administração Municipal, que viabilizaram a assinatura dos repasses para diversas entidades. Além da APAE, também receberam R$ 60 mil cada uma das seguintes entidades: AMAI (Associação Municipal dos Autistas Incluídos), AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Serviço de Assistência Social MeiMei e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“É de extrema importância fortalecer os serviços sociais no município, e isso é um dos esforços realizados em meu gabinete. Estou muito satisfeito em poder oferecer esse auxílio a diferentes entidades, com o apoio do Grupo Tamojunto e do deputado André do Prado,” explicou o vereador. Nos próximos dias, ele planeja visitar as demais entidades beneficiadas com essa emenda parlamentar, com o intuito de verificar pessoalmente como esses recursos foram aplicados e identificar outras questões que necessitem de maior atenção por parte do Poder Público. “Aproveito para parabenizar a todos da APAE pelo trabalho desenvolvido. São pessoas abençoadas em uma linda missão”, disse Felipe Sanches.

