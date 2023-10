Montar a cozinha? 5 dicas para ter o ambiente sonhado

A cozinha é uma das partes mais importantes da casa, afinal

é nesse ambiente que ficam estocados alimentos dos mais variados tipos, além do preparo das refeições. Diante da importância que ganharam nos últimos anos, ganhando até a função de ser um espaço para receber visitas, as cozinhas planejadas ganharam o imaginário do brasileiro, que possui interesse em ter uma visão diferente para este cômodo.

Ter uma cozinha planejada significa aproveitar ao máximo o espaço do imóvel, afinal, com um projeto sob medida, é possível otimizar cada detalhe, criando armários e soluções específicas para o ambiente.

“As pessoas passaram a querer mais praticidade dentro das próprias casas, e o auxílio de profissionais e ferramentas que concluam os projetos de maneira adequada, mesmo que apenas em um cômodo é essencial”, explica Jaqueline Maraschin, diretora de marketing do grupo Cyncly na América Latina.

Abaixo, confira cinco dicas para já começar a seguir antes do início das obras e a construção da sua cozinha planejada:

Defina um orçamento

Uma cozinha planejada, além de trazer praticidade e melhor alocação de eletrodomésticos, bancadas e utensílios, pode abrigar mais itens do que uma cozinha tradicional.

Mas antes de iniciar um projeto, é importante entender qual é o orçamento disponível, assim como os itens obrigatórios e a qualidade dos mesmos. Muitas vezes comprar itens mais baratos para economizar na montagem do espaço pode causar dores de cabeça no futuro.

Faça um projeto completo antes das obras começarem

Atualmente, existem softwares e programas que ajudam no planejamento para construir a cozinha ideal. O Promob Professional Plus, programa desenvolvido pela Promob, é um dos exemplos que ajuda profissionais a transformarem o desejo dos clientes em realidade nos seus lares, ambientes comerciais ou corporativos.

Essa etapa é fundamental, pois o que será desenhado e decidido no projeto estará presente na cozinha da família, por isso, é fundamental considerar:

O espaço disponível: deve-se medir o tamanho da cozinha, incluindo as dimensões das paredes, do piso e do teto;

As necessidades de quem vai utilizá-la: é importante identificar as necessidades de uso, como a quantidade de armários e gavetas, a quantidade de eletrodomésticos que será incluído, etc;

O esboço da cozinha: deixe pronto um esboço da cozinha para visualizar a disposição dos móveis;

O espaço vertical: aproveite o espaço vertical para armazenamento, utilizando prateleiras e armários que vão até o teto;

O espaço embaixo da pia não pode ser esquecido: utilize o espaço embaixo da pia para armazenar produtos;

Personalização: já que a cozinha está sendo planejada, deixe ela de acordo com as necessidades e gostos pessoais, escolhendo móveis e eletrodomésticos que toda a família goste e que sejam funcionais.

Defina as cores logo no projeto

Uma simples escolha de cores é capaz de transformar qualquer ambiente, e com a cozinha não seria diferente. O preto e o branco são cores clássicas para a cozinha, que tanto podem ser usadas nos armários e bancada quanto nos eletrodomésticos, mas nada impede que outros tons possam ser bem utilizados, desde que conversem com o restante do ambiente.

É fundamental escolher um ponto de destaque para a decoração, a pintura e o revestimento de móveis. Cores marcantes podem destacar uma personalidade mais criativa e alegre dos moradores.

Capriche na iluminação

Um erro comum é acreditar que apenas uma luz central para o espaço será suficiente para tudo que se faz na cozinha. Para não deixar nenhum ponto sem a luz necessária, uma alternativa é utilizar spots de led. Com boa potência e tamanho reduzido, esses spots conseguem atingir o seu objetivo e ainda serem econômicos no consumo de energia.

A melhor indicação é colocá-los no local de preparo dos alimentos, onde a luminosidade precisa ser boa, pois tudo precisa ser visto com clareza.

Podem estar embutidos ao teto ou anexados ao móvel.

Avalie a durabilidade dos móveis

Um projeto personalizado possui um custo mais elevado, porém, no longo prazo, será menos vantajoso se a qualidade dos móveis não for um fator determinante na escolha.

Uma cozinha planejada tem o potencial de durar por muito tempo, sendo fundamental prezar pela qualidade dos materiais, acabamentos, puxadores e ferragens mais resistentes ao desgaste de uso.

Além das dicas citadas acima, é sempre válido ter um profissional que acompanhe a construção e execução do projeto, afinal, essa reforma ou construção deverá fazer parte do dia a dia de uma família por muitos anos.

