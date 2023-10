Brasil perde do Uruguai (0-2) e Neymar se machuca

O Brasil voltou a jogar muito mal e foi

superado pelo Uruguai na noite desta terça-feira. O craque da seleção naciona Neymar está com suspeita de torção muito grave no joelho esquerdo. Há chance de ser lesão ligamentar. Ele se machucou no final do 1o tempo e saiu de campo chorando.

O time canarinho cai para a 3a posição. O Brasil já vinha jogado mal na partida anterior e ficou no empate com a Venezuela jogando em casa em 1 a 1.

Neymar vem sendo conquestado por se apresentar como um atleta mais pesado ou inchado. O Uruguai assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias e passou a seleção no saldo de gols.

O craque De La Cruz, cobiçado por Palmeiras e Flamengo, foi o autor do gol que selou o placar.

