Sessão de maquiagem e fotos na Unacon encerra atividades do Outubro Rosa

Enaltecer a vaidade, a beleza, a coragem e os cuidados pessoais das pacientes fizeram parte das atividades da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) nesta quinta-feira (26). No encerramento da programação da campanha Outubro Rosa na unidade, um grupo de mulheres atendidas participou de uma animada sessão de maquiagem e fotos.

Três maquiadoras profissionais cuidaram do visual das pacientes, enquanto uma fotógrafa garantiu o registro das imagens. As participantes ganharam batons, um kit de maquiagem e um café da manhã.

Queila de Oliveira, paciente da Unacon desde outubro de 2022, participou da jornada. “Dias como hoje são diferentes, pois somos muito bem acolhidas e conhecemos pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós. Temos até um grupo de WhatsApp, através do qual estamos combinando uma confraternização de fim de ano. Nós, pacientes daqui, somos privilegiados pela qualidade do atendimento. As pessoas têm que saber o que é a Unacon”, afirma.

A paciente Marta Fernandes definiu a sessão de maquiagem e foto como “maravilhosa”. “Claro, o tratamento foi importante, mas foi pesado. Esse tipo de ação ajuda a mudar o nosso olhar, possibilita rever as amigas da quimioterapia e receber o carinho de sempre das enfermeiras. Eu nasci aqui no Hospital Municipal há 40 anos, mas moro em Hortolândia e nunca imaginei retornar aqui. Mas foi emocionante. Os funcionários daqui da Unacon são muito amorosos e acolhedores. Deus preparou para mim o melhor, as melhores pessoas”, relata.

“Foi emocionante conseguir proporcionar esse momento para elas, vê-las sorrindo, felizes, interagindo entre si e contando suas histórias de vida e superação. Quero agradecer a participação das voluntárias que permitiram a realização dessa ação, bem como todas as pacientes que aceitaram o nosso convite”, destaca Raquel Cordeiro, coordenadora da Unacon.

“Agradeço a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesta ação e nas demais atividades do Outubro Rosa. Com certeza, uma ação como essa faz a diferença na vida dessas pacientes, porque humaniza o processo de enfrentamento da doença e as fortalece”, declara o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Unacon, a exemplo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, são administradas pela Santa Casa de Chavantes de Misericórdia (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

