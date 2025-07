A roleta é um jogo clássico de cassino com um sistema de apostas simples e flexível. Quer você esteja jogando uma roleta ao vivo ou uma versão online, entender os diferentes tipos de apostas é fundamental para aproveitar ao máximo o jogo. Cada aposta tem seu próprio pagamento e probabilidade, o que significa que você pode adaptar o jogo ao seu orçamento e preferências.

Vamos mergulhar em todas as opções de apostas que você encontrará na mesa de roleta – seja em um cassino físico ou em uma mesa de roleta online – desde apostas internas e externas até algumas das apostas especiais que você pode encontrar em certas variações do jogo.

Apostas internas

As apostas internas são feitas diretamente na grade numerada. Elas geralmente apresentam um nível de risco mais alto, mas oferecem pagamentos maiores, pois são menos prováveis de acertar.

1. Aposta direta (número único)

Em uma aposta direta, você aposta em apenas um número. Pode ser qualquer número entre 0 e 36 na Roleta Europeia/Francesa ou entre 00 e 36 na Roleta Americana, com um pagamento de 35:1.

2. Aposta dividida (dois números)

Para uma aposta dividida, coloque sua ficha na linha entre dois números adjacentes para apostar em ambos. As chances de pagamento são de 17:1.

3. Aposta na rua (três números)

Para apostar em três números consecutivos em uma linha (como 1-2-3), você precisará colocar sua ficha na borda da linha. O pagamento para uma aposta na rua é de 11:1.

4. Aposta de canto (quatro números)

Para uma aposta de canto, cubra quatro números colocando sua ficha na intersecção onde eles se encontram. O pagamento é de 8:1.

5. Aposta de cinco números (apenas na Roleta Americana)

Disponível apenas na Roleta Americana, uma aposta em cinco números é uma aposta especial que cobre 0, 00, 1, 2 e 3. Para fazer esta aposta, coloque sua ficha no canto superior esquerdo do número 1. Esta aposta paga 6:1 e tem 13,16% de chance de ganhar.

6. Aposta em linha (seis números)

Para uma aposta em linha em seis números, cubra duas linhas adjacentes (seis números no total) colocando sua ficha na interseção entre elas. O pagamento é de 5:1.

Apostas externas

As apostas externas cobrem seções maiores da roda e têm uma chance maior de ganhar, apesar dos pagamentos mais baixos.

7. Aposta em vermelho ou preto

Para uma aposta no vermelho ou no preto, você está essencialmente apostando que o número vencedor será vermelho ou preto. O pagamento para este tipo de aposta é de 1:1 e tem pouco menos de 50% de chance de ganhar na Roleta Americana e Europeia.

8. Aposta ímpar ou par

Outra aposta com as mesmas chances, colocando sua aposta se o número vencedor será ímpar ou par tem o potencial de pagar 1:1.

9. Aposta alta ou baixa (1-18 ou 19-36)

Apostar que o número vencedor estará entre 1-18 (baixo) ou 19-36 (alto) também tem o potencial de pagar 1:1 e pouco menos de 50% de chance de ganhar.

10. Aposta na dúzia

Para uma aposta na dúzia, você apostará em um dos três grupos de 12 números (1-12, 13-24 ou 25-36). As chances de pagamento são de 2:1 e suas chances de ganhar nas variações europeia e americana são um pouco acima de 30%.

11. Aposta na coluna

Esta é uma aposta em uma das três colunas verticais da mesa (cobrindo 12 números), com um pagamento de 2:1, como a aposta na dúzia.

Apostas de chamada

Na Roleta Francesa e Europeia, você também pode encontrar apostas adicionais na seção da pista da mesa. Elas cobrem seções específicas da roda, em vez da grade.

12. Voisins du Zéro (“Vizinhos do Zero”)

Esta aposta francesa cobre 17 números próximos de 0 usando várias fichas e os pagamentos podem variar dependendo do número que sair.

13. Tiers du Cylindre (“Terços da roda”)

Esta aposta cobre 12 números opostos à seção zero com seis fichas em apostas divididas. Os pagamentos também variam de acordo com a divisão que sair.

14. Orphelins (“Órfãos”)

Cobre oito números “órfãos” não incluídos em outras apostas de seção, e os pagamentos também variam.

15. Aposta vizinha

As apostas vizinhas são feitas em um número mais os dois números de cada lado dele na roda. Os pagamentos também variam de acordo com o número que sair.

Depois de compreender todas estas opções de aposta, poderá navegar em qualquer mesa de roleta com mais confiança, para que possa decidir onde melhor colocar as suas fichas para o melhor jogo de azar!

E certifique-se de que, quando jogar na sua plataforma, como por exemplo jogar casino online na Betfair, dedica tempo para compreender totalmente as regras e funcionalidades envolvidas.