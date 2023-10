Brasil tem 31 praias e 11 marinas com certificado ambiental “Bandeira Azul”

O Brasil conseguiu a certificação “Bandeira Azul” para 31 praias e 11 marinas espalhados pelo país para a temporada de 2023/2024. O selo concedido pelo júri internacional do Programa Bandeira Azul é um reconhecimento internacional pelo compromisso com o meio ambiente, segurança, educação e turismo sustentável na gestão desses espaços.

O evento aconteceu na Tedesco Marina, em Balneário Camboriú (SC) na tarde da última sexta-feira (27), e a Embratur fez parte do júri nacional. O presidente da Agência, Marcelo Freixo, destacou que o certificado é um reconhecimento de que o Brasil está no caminho certo ao promover a sustentabilidade como atrativo para o turismo internacional. “É uma honra a Embratur participar do júri nacional do Programa Bandeira Azul”, disse.

O presidente da Agência ainda destacou que “a Bandeira Azul é uma premiação importante na questão da sustentabilidade, com praias, marinas e embarcações comprometidas com a responsabilidade climática, ambiental, de educação e gestão. Isso é muito importante para colocar o Brasil no caminho do respeito ao meio ambiente, esse Brasil que voltou”.

A relação inclui destinos que tiveram o título renovado e, também, novos contemplados. Na lista de estreantes estão a Praia de Itá, em Santa Catarina – a primeira praia fluvial certificada nas Américas -, e as praias das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e de Ubás, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, as primeiras praias de lagoa de água salgada contempladas no Brasil.

A supervisora de Natureza e Segmentos Especiais da Embratur, Rafaela Levay Lehmann Herrmann destacou que o Bandeira Azul já certificou pontos turísticos em mais de 50 países. “É uma forma de posicionarmos nosso país na agenda da sustentabilidade, trabalharmos o turismo de natureza com essa pegada responsável, onde vamos posicionar e jogar luz sobre essas praias e marinas com certificação internacional”, comentou.

Certificação

No Brasil, a temporada “Bandeira Azul” terá início em 1° de novembro. Entre os destaques certificados estão a Praia de Itá, em Santa Catarina, que é a primeira praia fluvial a receber o reconhecimento no continente americano. O estado foi o que mais recebeu certificações, com 15 praias e quatro marinas. Na sequência, com nove praias e duas marinas, vem o Rio de Janeiro, seguido por Bahia com quatro praias e uma marina. Alagoas e Ceará tem uma praia cada, e São Paulo, uma praia e cinco marinas.

O Programa Bandeira Azul tem coordenação geral da Foundation for Environmental Education e, no Brasil, do Instituto Ambientes em Rede. Além da Embratur, participam do júri nacional do programa o Instituto Ambientes em Rede, o Ministério do Turismo, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro e a Associação Náutica Brasileira.

Já o júri internacional é composto, entre outros, peça Foundation for Environmental Education, pela International Union for Conservation of Nature, pela United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) e pela European Union for Coastal Conservation (EUCC).

Confira a lista completa das praias e marinas brasileiras que receberam a Bandeira Azul na temporada 2023/2024:

* Renovações:

– Praia do Patacho, em Porto de Pedras (AL)

– Praia de Paraíso, em Guarajuba (BA)

– Praia da Espera, em Itacimirim (BA)

– Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA)

– Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE)

– Praia do Forno, em Armação de Búzios (RJ)

– Praia do Peró, em Cabo Frio (RJ)

– Praia do Sossego, em Niterói (RJ)

– Praia das Pedras de Itaúna, em Saquarema (RJ)

– Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC)

– Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú (SC)

– Praia de Taquaras, em Balneário Camboriú (SC)

– Praia de Piçarras, em Balneário Piçarras (SC)

– Praia de Quatro Ilhas, em Bombinhas (SC)

– Praia de Mariscal, em Bombinhas (SC)

– Praia da Conceição, em Bombinhas (SC)

– Lagoa do Peri, em Florianópolis (SC)

– Praia Grande, em Governador Celso Ramos (SC)

– Praia do Ervino, em São Francisco do Sul (SC)

– Praia do Forte, em São Francisco do Sul (SC)

– Praia Grande, em São Francisco do Sul (SC)

– Praia da Saudade, em São Francisco do Sul (SC)

– Praia do Tombo, no Guarujá (SP)

* Primeira temporada (e locais que reconquistaram o selo):

– Praia da Viração, em Salvador (BA)

– Praia Azeda e Azedinha, em Armação de Búzios (RJ)

– Praia de Ubás, em Iguaba Grande (RJ)

– Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia (RJ)

– Praia da Ponta do Jacques, em Balneário Piçarras (SC)

– Prainha de Itá, em Itá (SC)

– Prainha, no Rio de Janeiro (RJ), que reconquistou o selo

– Praia da Reserva, no Rio de Janeiro (RJ, que reconquistou o selo)

* Marinas certificadas:

– Yacht Clube da Bahia, de Salvador (BA)

– Marina Costabella, de Angra dos Reis (RJ)

– Iate Clube de Santos, de Angra dos Reis (RJ)

– Tedesco Marina, de Balneário Camboriú (SC)

– Iate Clube de Santa Catarina, de Florianópolis (SC)

– Marina da Conceição, de Florianópolis (SC)

– Marina Itajaí, de Itajaí (SC)

– Iate Clube de Santos, no Guarujá (SP)

– Marinas Nacionais, no Guarujá (SP)

– Voga Marine, de Ubatuba (SP)

– Marina Kauai, de Ubatuba (SP)

