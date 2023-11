Prefeitura pavimenta novo acesso na Avenida Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), pavimentou nesta quinta-feira (16) o novo acesso viário que está sendo implantado na Avenida Nossa Senhora de Fátima sentido Rua Maria Joana Criveloni Abrahão.

“Entramos na reta final destas obras de alteração viária, que vão beneficiar o acesso local, sem prejudicar o tráfego dos veículos naquela região”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Sosu já executou a extensão de rede de galeria pluvial, implantou boca de lobo e realizou a recomposição asfáltica. As intervenções fazem parte da remodelação viária da avenida na altura entre a Vila Israel e o Jardim Tripoli.

Também está sendo instalado um conjunto semafórico para a adequação do trânsito no local.

