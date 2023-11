5 frutas ricas em água e que ajudam na hidratação

5 Frutas- A onda de calor em algumas regiões do Brasil está gerando preocupação

em relação à saúde, afinal, alguns cuidados devem ser redobrados quando as temperaturas estão altas. Muito se fala em cautela na hora de realizar exercícios físicos e até mesmo da importância da hidratação e é por isso que é essencial pensar em opções para manter-se hidratado. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta Eveline Dana, nutricionista do app de saúde integrativa Personal Virtual.

Segundo a profissional, existem frutas que contém mais de 90% de água em sua composição, ajudando muito na reposição de líquidos. Pensando nisso, Eveline listou 5 frutas ricas em água que contribuem para manter-se hidratado. Confira:

Melão

Rico em vitaminas E, A e C, o melão é o campeão de composição de água entre as frutas. “É uma fruta gostosa, pouco calórica, contendo cerca de 35 calorias em 100g, e 93% composta por água, ou seja, uma excelente opção para essa época”, comenta.

Melancia

Uma das frutas queridinhas, a melancia é 92,5% composta por água e além de contribuir para a reposição de líquidos ainda traz outros benefícios. “O consumo da fruta é benéfico para imunidade, contém ação antioxidante e anti-inflamatória”, explica a nutricionista.

Morango

O morango também é uma ótima opção para se hidratar, pois é composta predominantemente por água. “91,8% do morango é água e 100g da fruta corresponde a 30 calorias, muito parecido com o melão e a melancia”, comenta a nutricionista. “Além disso, é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos — que são antioxidantes”, completa.

Mamão papaia

Ótima opção para quem tem constipação intestinal, o mamão papaia possui quase 90% de água em sua composição. “Além disso, podemos citar benefícios como vitamina C, A e E e ação antioxidade”, explica Eveline.

Laranja

A laranja já é uma fruta refrescante e uma ótima opção para os dias quentes. Rica em vitamina C, ou seja, fortalecedora do sistema imunológico, tem água em 87,6% de sua composição. “O suco de laranja também é uma boa opção, mas deve ser consumido com cautela, pois necessita de uma grande quantidade de laranjas, ou seja, é mais calórico, o ideal é usar a fruta”, pontua a profissional.

Vale lembrar que o consumo de frutas é muito importante em qualquer época do ano, pois trazem inúmeros benefícios. Além disso, mesmo consumindo uma grande variedade de frutas, beber água todos os dias é indispensável.

