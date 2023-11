O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (14) a reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga.

O prefeito visitou o local nesta manhã, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Marcio Leal, do secretário adjunto de Esportes, Fabiano Alves e do vereador Juninho Dias.

“A estrutura esportiva de Americana está progredindo cada dia mais, e hoje temos a felicidade de anunciar mais duas importantes revitalizações que eram muito aguardadas pela população. Em breve os moradores do Ipiranga e do Zanaga terão espaços totalmente renovados e em ótimas condições para o lazer e para a prática de esportes”, destacou Chico.

LEIA TAMBÉM: Ginásio do Jardim Ipiranga será totalmente revitalizado

“Essa é a nossa preocupação com o esporte americanense, mais duas obras que irão promover saúde, lazer e bem-estar à população, incentivando as comunidades a frequentarem os espaços e praticarem seus exercícios”, comentou Odir.

“As reformas nas Praças de Esportes se somam às várias outras obras que estão em andamento nos espaços esportivos do nosso município. O objetivo é garantir que todos estejam em ordem e à disposição da nossa população. Estou muito contente com estes avanços”, celebrou o secretário Marcio Leal.

A Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no Antônio Zanaga, as intervenções incluem pintura geral, reforma dos vestiários masculino e feminino, reforma das instalações elétricas e hidráulicas com substituição de louças e metais, substituição das esquadrias dos vestiários por alvenaria, reparo e substituição de vidros danificados, troca de portas dos vestiários e banheiros, aterramento da piscina para implantação de quadras de basquete 3×3 e substituição da grama da quadra por areia. O investimento estimado no local é de R$ 1.042.189,69.

“Gratidão ao prefeito, vice e secretário pelo compromisso honrado com a comunidade do Zanaga. Vocês estão fazendo a diferença no esporte e em todas as outras áreas”, agradeceu o vereador Juninho Dias.

A intervenção inclui o aterramento da piscina, que está há décadas sem receber a manutenção adequada e consequentemente passou por deterioração. O quadro justifica a necessidade de ressignificação do espaço para melhor utilização pela população.