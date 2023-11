Ginásio do Jardim Ipiranga será totalmente revitalizado

O prefeito de Americana anunciou, nesta terça-feira, a revitalização completa da Praça de Esportes Aristides Pisoni, o ginásio do Jardim Ipiranga. O anuncio foi feito ao lado do vereador Lucas Leoncice (PSDB) e o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Segundo Chico, o local não recebe uma reforma completa há mais de 20 anos.

O Ginásio do Ipiranga sempre foi referência em toda a cidade e agora deve voltar a receber diversas atividades. O NM adianta que a piscina será aterrada e no lugar será uma quadra de areia e o campo de bocha, que sempre reuniu amantes do esporte, deve ser mantido.

“Gostaria de agradecer a administração que está atendendo o nosso pedido, que na verdade é o pedido de toda a população que tanto nos cobra. Está aí o projeto anunciado e muito em breve o espaço será devolvido em perfeitas condições aos moradores do Jardim Ipiranga”, afirmou o vereador Lucas Leoncine.

Veja o que será feito no local:

Na Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, a revitalização compreende a pintura geral, reforma do piso das quadras interna e externa, reforma do vestiário masculino e feminino, remoção e aplicação de revestimento cerâmico em pisos e paredes dos vestiários externos, reforma das instalações elétricas e hidráulicas com substituição de louças e metais, troca das telhas de fibrocimento que estão danificadas, impermeabilização de laje, retirada de alambrado e aterramento de piscina para implantação de quadra de areia. O valor estimado da obra é de R$ 711.344,26.

