O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta segunda-feira (13), a ampliação do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Praia Azul até as 20h30, a partir do dia 23 de novembro. O objetivo é oferecer maior acesso à população aos serviços de saúde oferecidos no local.

Com a mudança, os usuários da UBS passam a contar com o atendimento das 7h30 às 20h30. Atualmente o horário de funcionamento da unidade é das 7h30 às 16h30.

“Essa é mais uma medida que estamos tomando para melhoria do atendimento em nosso município. A Saúde é nossa prioridade e temos um compromisso com a região da Praia Azul em facilitar o acesso aos serviços da Atenção Primária. A ampliação do horário é uma conquista importante para os moradores e podem ter certeza que vamos fazer ainda muito mais”, ressaltou o prefeito.

A UBS da Praia Azul conta com uma equipe de Atenção Primária à Saúde (eAP) e duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). No local, são realizadas consultas médicas, com clínico, pediatra e ginecologista, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais, entre outros.

LEIA TAMBÉM: Americana fica em 3º lugar no Prêmio Cidades Excelentes 2023

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância desta ampliação. “É motivo de alegria mais essa realização porque muitas pessoas deixam de ir à UBS por conta do horário. Essa é a primeira região que está recebendo essa ampliação e nosso objetivo é levar para outros lugares”, disse.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou que este é um projeto que poderá ser ampliado a outras unidades de saúde do município, após avaliação sobre a demanda. “Nós iniciaremos o programa na Praia Azul, mas estamos avaliando a possibilidade de estender para outras regiões do município. Isso para garantir mais acesso aos moradores que não conseguem buscar os serviços durante o horário comercial”, explicou.

“Esta já era uma reivindicação de muitos moradores daquela região e agora eles terão a oportunidade de um horário mais flexível para receber atendimento. Com isso, nós ofertamos os mesmos serviços àqueles que têm dificuldade de acesso no horário convencional”, completou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP