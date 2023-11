Rezende pretende voltar à Câmara pelo MDB

Vereador entre 2017 e 2020, Wellington Rezende pretende

voltar à Câmara de Americana em 2025. Ele vai disputar a eleição do ano que vem pelo MDB do ex-prefeito Omar Najar (2015-2020).

Rezende foi concorrente de Omar na eleição tampão de 2014 tendo ficado em segundo lugar e em 2020 voltou a por seu nome para a disputa majoritária. Ele foi candidato a vice da segunda colocada Giovana Fortunato (PDT).

RECALL E FILHA– WR se valeu do recall da votação em 2014 para se eleger em 2016. Agora vai para uma disputa com 4 anos de espaço e com o nome fora do cenário. Mas ele aposta na proximidade com Omar (é o atual vice-presidente do partido) e com o apoio da equipe que organizou a campanha da filha, Bia Rezende, que foi candidata a vereadora em 2020.

O MDB deve ter como nomes fortes em 2024, além de Rezende, o atual campeão de votos Juninho Dias e o neto do ex-prefeito Omar Neto.

