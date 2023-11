Ana Maria Braga expõe saudade do Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga foi às redes sociais

na manhã desta terça-feira, 14, para mostrar que está com saudades do programa matinal ‘Mais Você’, que comanda há décadas na TV Globo.

Viajar é uma delícia, mas tem horas que dá uma saudade de casa, né? Vocês também são assim? Nossa cama, nosso chuveiro, a família, os pets… como é aí?

Josi Oliveira fala sobre cenas quentes na TV e recusa OnlyFans: “não quero ficar taxada”

Josi Oliveira mal estreou como atriz do Teste de Fidelidade, da RedeTV!, e já recebeu proposta para entrar no OnlyFans e outras plataformas adultas. Segundo ela, a previsão era faturar R$ 60 mil, em média, com vídeos e fotos picantes. Ela recusou, disse estar focada na televisão e revela o desejo de empreender na área da beleza.

“Não quero ficar taxada, todas ficam com a imagem manchada. Algumas defendem essa coisa de que é normal. Mas não acho que abrir sua intimidade por aí seja normal. Falo por hoje, não tenho vontade de entrar, não é uma opção para mim”, diz. “Acho apelativo, as meninas ficam ali fazendo as vontades de quem paga. Muitas passam dos limites, do bom senso”, alfineta.

Acostumada a seduzir na TV e aparecer de lingerie ou biquíni, Josi diz que isso é totalmente diferente da exposição no OnlyFans. “Na televisão, as cenas mais quentes não são proibidonas ou apelativas, tem todo um contexto, uma história por trás de cada Teste de Fidelidade”, compara. “Essa coisa de plataforma perdeu o glamour, perdeu o valor. Tem criadoras até com dificuldade financeira”.

Josi também não acredita nos altos lucros, como a maioria divulga. Para ela, poucas criadoras realmente mudam de vida e ficam milionária. “Além disso, R$ 60 mil, por exemplo, é pouco para uma carreira que dura poucos anos e expõe tanto uma pessoa. Não vale a pena”, opina. “Ainda quero construir uma carreira na TV e investir em novos negócios, em outras áreas”.

Além da TV, Josi Oliveira disputa o concurso Miss Copa do Brasil. Ela foi eleita a representante do Cruzeiro entre milhares de modelos. Esse é seu primeiro título de beleza. “Além do mais, conteúdo adulto não combina como uma Miss”, dispara. “Estou feliz com tudo que vem acontecendo, bem comigo mesma e pronta para novos projetos”.

Fotos: Adilson Marques / Eduardo Graboski / Divulgação

