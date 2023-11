Comércio de Sumaré terá parada natalina promovida pela ACIAS

Natal, tempo de magia e encanto. E neste ano, as festividades natalinas de Sumaré serão ainda mais deslumbrantes e animadoras. É que a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) vai promover, pela primeira vez, uma parada de Natal.

A parada Mágica de Natal será realizada no dia 20 de dezembro, a partir das 19h, e vai percorrer a Avenida 7 de Setembro e o entorno. O espetáculo vai reunir mais de 30 personagens, incluindo o Papai Noel, além de bikes temáticas. Com iluminação e sonorização especiais, o espetáculo promete ao público uma noite de muita emoção.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que a intenção da parada Mágica de Natal é proporcionar à população um momento de lazer e magia. “O Natal é uma data sempre muito esperada. E com este espetáculo inédito, queremos oferecer aos consumidores da cidade uma experiência mágica e inesquecível”, comenta.

E o clima natalino vai tomar conta do comércio de Sumaré a partir do início de dezembro, com a iluminação especial de Natal. O presidente da ACIAS afirma que a associação investiu em novas tecnologias para garantir uma iluminação mais moderna na Avenida 7 de Setembro. “Os postes serão iluminados com enfeites em led neon e led com strobo, que produz um efeito de flashes de luz, potencializando a iluminação e gerando mais impacto”, explica.

Com a realização da parada Mágica de Natal e os investimentos na nova iluminação natalina, os momentos das compras dos presentes de fim de ano, no comércio de Sumaré, terão um significado ainda mais especial.