Alunos em vulnerabilidade social terão óculos de graça em Sumaré

O prefeito Luiz Dalben implantou em Sumaré o programa Visão de Futuro, que oferta óculos de grau gratuitamente aos alunos em vulnerabilidade social do Ensino Fundamental I das Escolas Municipais que apresentam deficiências visuais.

O programa também inclui consultas oftalmológicas no ato da matrícula dos alunos; encaminhamento e acompanhamento dos casos de problemas visuais detectados e palestras e orientação conferidas por médicos especialistas na área de oftalmologia aos pais, alunos, professores e prestadores de serviços da rede municipal de ensino.

Para o recebimento do óculos é preciso apresentar receituário médico oftalmológico emitido através do Sistema Único de Saúde – SUS, recomendando o uso de óculos de grau; responsável familiar inserido no CadÚnico, devidamente atualizado e com renda per capita atendendo ao critério pobreza e comprovação de frequência escolar mínima exigida. Terão prioridade no benefício os alunos cuja família esteja inserida em Programas de Moradia Popular e/ou que apresentem déficit de desempenho escolar grave, comprovado por relatório emitido pela direção escolar.

As Secretarias Municipais de Educação e Saúde deverão manter cadastro específico de todos os alunos do Ensino Fundamental I municipal contemplados pelo programa, visando acompanhar e monitorar o desempenho de cada um dos alunos beneficiados.

“A dificuldade de enxergar influencia diretamente no rendimento escolar e recreação. Muitos alunos apresentam algum tipo de problema, mas a família não tem condições de adquiri um óculos adequado, um objeto muitas vezes caro, mas imprescindível para a saúde. Nosso programa visa sanar essa dificuldade, a fim de evitar que qualquer problema fique mais grave e prejudique a vida do estudante, reduzindo dificuldades de aprendizado e socialização”, comentou o prefeito Luiz Dalben.