Sumaré instala decoração do “Natal do Bem 2023”

O espírito natalino já pode ser visto nas ruas de Sumaré! Dando início ao Natal do Bem, o Fundo Social de Solidariedade está enfeitando toda a cidade, utilizando a decoração sustentável desenvolvida por meio do reaproveitamento de garrafas pet. Em todas as regiões, a população poderá conferir os enfeites nas praças, em ambientes que proporcionem momentos mágicos e encantadores.

A decoração é produzida durante as oficinas sustentáveis, utilizando as garrafas doadas pela população durante as campanhas de arrecadação, que ocorrem ao longo do ano. São produzidos bonecos de neve, anjos, velas, Papai Noel, entre outros enfeites de Natal.

Mantendo a responsabilidade com o meio ambiente, desde 2017, o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré promove as oficinas de decoração sustentável. O projeto piloto foi realizado no centro da cidade e, devido ao sucesso, a decoração foi ampliada e levada para todo o Município.

“Iniciamos o projeto do Natal do Bem com decoração totalmente sustentável em 2017, e, desde então, atentos às necessidades do meio ambiente, ampliamos a cada ano os enfeites e adereços, proporcionando locais acolhedores e resgatando a alegria do Natal. Todo ano nossa população nos ajuda com a doação de garrafas pet e nossas dezenas de voluntários se juntam para transformar os itens em belíssimos enfeites natalinos. Nosso objetivo é decorar toda a cidade com enfeites bonitos, simples e sustentáveis, aquecendo o coração de nossas famílias e deixando a cidade mais aconhegante e alegre, além de promover a consciência ambiental. Este é o espírito que queremos para as festas de fim de ano em Sumaré: de união de esforço e de amor pela cidade”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Desenvolvemos este trabalho com muita dedicação e carinho, com o intuito de devolver à nossa população a alegria e o encantamento do Natal. Para beneficiar todas as regiões, já iniciamos os trabalhos e agradecemos o apoio de toda a comunidade envolvida neste belíssimo projeto socioambiental. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, levando ainda para as nossas crianças o encantamento do Natal. O ‘Natal do Bem’ é um projeto que envolve a solidariedade, união, a proteção ao meio ambiente e a economia de recursos públicos”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

O Natal do Bem é um projeto idealizado pelo Fundo Social, com o intuito de resgatar o espírito natalino e promover sentimentos como fraternidade, união e amor. O projeto socioambiental foi lançado em 2017, no centro da cidade, e, devido ao grande sucesso, foi estendido para todas as outras regiões, com a Casinha do Papai Noel e presença do Bom Velhinho. Além disso, a parceria com a Coca-Cola é anualmente reafirmada, trazendo para a cidade a Caravana Iluminada.