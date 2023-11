Prefeitura finaliza execução de piso estampado na Praça Natale Pinese

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta quarta-feira (8) a execução do novo piso estampado em toda a praça Natale Pinese, no São Vito.

“Essa é uma das diversas praças que serão revitalizadas em Americana. Mais opção de lazer para os americanenses, em locais que se encontravam deteriorados pelo tempo”, diz o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além do piso, a área de lazer ganhará Espaço Pet, a instalação de brinquedos para as crianças e mobiliário urbano, como bancos, lixeiras, bebedouros e bicicletário.

As praças Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga, Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória, Maçônica, no Werner Plaas, Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo, e Manoel Rodrigues Moreira, no Parque Novo Mundo, também estão sendo revitalizadas pela Prefeitura de Americana.

