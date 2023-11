Por ciúmes, bateu na esposa e foi pego pela polícia

Um homem de 23 anos foi detido pela polícia militar após agredir sua esposa nesta terça-feira, na Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso ocorreu por volta das 19h.

No local, a vítima informou aos Policiais Militares que teve uma discussão com seu amásio e em seguida foi agredida, tendo sangramentos na região do nariz, da orelha e escoriações pelo corpo. A vítima alegou também que não é a primeira vez que este fato ocorre.

Feito contato com o indivíduo, este informou que discutiu com sua esposa, após uma crise de ciúmes e posterior ocorreram as agressões . Diante dos fatos, após atendimento médico, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da justiça.

