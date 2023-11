Airbnb anuncia atualizações e revela dados inéditos do estado de São Paulo

Hoje, o Airbnb anunciou atualizações e novos recursos com base em insights de mais de meio bilhão de viagens e mais de 55 milhões de avaliações de hóspedes ao longo do tempo. Essas atualizações incluem o lançamento dos Preferidos dos Hóspedes, avaliações e comentários repaginados, e a nova Aba Anúncios para anfitriões. Além das novidades neste link, gostaríamos de compartilhar com você alguns dados que demonstram a relevância do estado de São Paulo na plataforma.

Mais de 37% das acomodações anunciadas no Airbnb no estado de São Paulo são Preferidos dos Hóspedes, acomodações que mais fazem sucesso no Airbnb com base em avaliações, comentários e dados sobre confiabilidade provenientes de mais de meio bilhão de viagens. Entre os Preferidos dos Hóspedes no estado, 55% são acomodações de anfitriãs mulheres1, enquanto 19% são de anfitriões adultos com mais de 60 anos2.

A cada minuto, mais de 100 avaliações cinco estrelas são enviadas no Airbnb em todo o mundo3. No estado de São Paulo, houve mais de 3,2 milhões de avaliações deixadas por hóspedes desde o início do Airbnb4 e, no último ano, 90% dos hóspedes no estado que enviaram uma avaliação indicaram pelo menos uma estadia cinco estrelas5.

Estes são alguns exemplos de Preferidos dos Hóspedes no estado de São Paulo: