Fim de ano no Hot Beach: Papai Noel de bermuda, Réveillon colorido

Natal e Réveillon são sempre datas especiais, mas no Hot Beach Parques & Resorts,

localizado em Olímpia, a celebração ganhará um toque todo brasileiro com o tema “Aqui Tem Borogodó”. Este mote será o fio condutor das festas de fim de ano, trazendo brasilidade e o orgulho do folclore para o parque aquático Hot Beach Olímpia, para a Vila Guarani e para cada um dos quatro resorts do grupo. E tem novidades: A Vila Guarani receberá duas novas atrações: o “Girolôko” com adrenalina e diversão, e uma surpresa especial para a criançada, a diversão está garantida para todas as idades.

Para os hóspedes dos resorts e visitantes do parque aquático Hot Beach Olímpia, a promessa é de muita cor, alegria e descontração, com estampas de animal print e frevo decorando os espaços. “Vamos fazer uma festa cheia de referências culturais que nos fazem lembrar que somos um país rico em tradições”, conta Vanessa Veronezi, a arquiteta do Grupo Ferrasa, empresa detentora do Hot Beach Parques & Resorts.

A programação de dezembro também inclui show temático de Natal na Vila Guarani, a partir do dia 1º de dezembro. No estilo bem brasileiro, Papai Noel estará presente nos resorts, no parque aquático e na Vila Guarani, com vestimenta tipo verão: bermuda e camiseta e a noite o bom velhinho coloca o seu traje tradicional, a decoração natalina dos resorts terá árvores de Natal com elementos decorativos que remetem à brasilidade como flores e frutas, trenzinho no lobby, soldadinhos e bailarinas encantando a todos.

No dia 24, a grande atração é o show de Natal exclusivo para os hóspedes dos resorts. Antes, as crianças receberão seus presentes nos resorts que estiverem das mãos do Papai Noel e todos desfrutarão de uma ceia tradicional e deliciosamente preparada pelo time de alimentos e bebidas. A ceia de Natal promete. “Nosso time culinário criou um cardápio especial para cada resort focando em clássicos natalinos. Mas incluiu pratos únicos e uma seleção de vinhos para a ceia e o almoço de Natal”, conta Carlos Eduardo Netto, o Cadu, diretor de Operações do Grupo Ferrasa.

LEIA TAMBÉM: Feriado prolongado: Veja 5 cidades para visitar perto de São Paulo

No Réveillon, a festa da virada será realizada no parque aquático Hot Beach Olímpia. Os hóspedes começam a noite com uma ceia incrível nos resorts em que estiverem, com opções que vão do cordeiro aos frutos do mar, além de um menu contemporâneo. Após a ceia, todos aproveitarão a festa de virada no parque aquático, que terá uma área reservada, decorada e com ampla estrutura com ambientação com o tema “Aqui Tem Borogodó”.

A festa de Réveillon terá muita cor e referências ao folclore e à música brasileira. “Vamos montar uma grande tenda no parque aquático Hot Beach Olímpia. Lá, vamos mostrar o orgulho da nossa terra com tudo junto e misturado – onça pintada, saci, curupira, boitatá, boi bumbá, frutas, flores e frevo no mesmo espaço. É o borogodó do jeitinho brasileiro”, afirma Vanessa. A festa terá intervenções com personagens, receptivo superespecial, bandas no palco e o time de entretenimento animando todos até a madrugada.

Open bar

O Ano Novo será recebido com uma queima de fogos sem estampido, como já é tradição no Hot Beach Parques & Resorts. A festa será open bar, com direito a espumante Chandon a noite toda. Colocando em prática o compromisso de reduzir o consumo de plástico, será oferecido aos participantes copos biodegradáveis divertidos para que utilizem durante a festa. A comunidade local também é envolvida. “trabalharemos os produtos locais com uma gastronomia contemporânea incluindo empresas locais como a Pazzi per Gellato e Bambi que vão fornecer sorvete, o que dará à festa um pouco do sabor local”, completa Cadu.

Venda de ingresso

A festa de Réveillon no parque aquático Hot Beach Olímpia também será aberta ao público (para quem não esteja hospedado nos resorts do grupo), mediante aquisição de ingresso, com o primeiro lote já à venda por R$ 450,00 (inteira) e R$ 225,00 (meia entrada para crianças de até 12 anos). Portanto, quem não estiver hospedado nos resorts do grupo também poderá desfrutar da festa da virada de ano.

Para quem busca uma maneira divertida e autêntica de celebrar as festas de fim de ano, o Hot Beach Parques & Resorts em Olímpia é o lugar para estar, onde a brasilidade e a alegria se fundem para criar momentos inesquecíveis.

Serviço

Mais informações e reservas no site hotbeach.com.br ou pelo WhatsApp e telefone (17) 3279-1111.

Sobre o Hot Beach Parques & Resorts

Localizado em Olímpia, o Hot Beach Parques & Resorts oferece uma combinação perfeita de entretenimento e hospedagem de qualidade. Com um parque aquático surpreendente, resorts confortáveis e espaço de lazer e gastronomia para os finais de tarde e noite, o complexo proporciona momentos de diversão, relaxamento e bem-estar para toda a família. A empresa pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. O Grupo Ferrasa atua nas áreas de construção civil, hotelaria, empreendimentos imobiliários e vacation ownership e tem a hospitalidade em seu DNA.