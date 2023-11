Papai Noel chega neste sábado no Tivoli Shopping

Centro de compras preparou uma programação especial, a partir das 10h da manhã, para celebrar o lançamento da decoração de Natal

O Tivoli Shopping lança neste sábado, dia 11, a programação em comemoração ao Natal. Durante todo o dia haverá atrações para celebrar o período natalino e à noite, a partir das 19h, apresentação do teatro de Natal com a chegada do Papai Noel. A noite será finalizada com um incrível show de luzes.

Com o tema “O Grande Natal”, o Tivoli festeja o período natalino e, também, os 25 anos do shopping, celebrados no dia 03 de novembro. “2023 foi um ano de comemorações no Tivoli por conta de nossos 25 anos e, para fechar com chave de ouro, preparamos uma programação de Natal com o objetivo de encantar, e, claro, reforçar nosso comprometimento e dedicação em sempre oferecer experiências especiais aos nossos clientes, reforçando a positividade, o otimismo, a esperança e a fé que esta época traz”, explica o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

Mais do que encantar os consumidores, todo o cenário e programação foram pensados para oferecer ainda mais lazer e entretenimento para quem passar pelo shopping. “O Tivoli já tem tradição em apresentar, ano após ano, um Natal encantador, que se destaca pela interatividade, oferecendo uma experiência mágica aos nossos clientes. No ano passado, recebemos um prêmio da Abrasce pela decoração que apresentamos em 2021, e neste ano, celebrando 25 anos, preparamos uma celebração ainda mais especial”, completa.

Lançamento do “O Melhor Natal com Tivoli Shopping” terá início pela manhã

Para marcar a abertura da decoração e da programação de Natal, o Tivoli Shopping preparou um dia repleto de atrações gratuitas para o público. A programação tem início às 10h, com a inauguração da decoração com a presença de personagens natalinos, que irão interagir com o público e distribuir balas e bexigas.

Além disso, um palco com uma super estrutura será montado no estacionamento, próximo ao Mc Donald’s para receber várias atrações durante o dia. Às 11h30 está prevista apresentação do Colégio Objetivo Santa Bárbara d’Oeste e, às 14h, dos alunos do projeto Ninho Musical.

Às 19h, acontece o grande espetáculo de Natal, com a chegada do Papai Noel em seguida.

Além de surpreender com a decoração da fachada e também da Praça de Eventos do shopping, o Tivoli também preparou uma programação especial do seu já tradicional show de luzes, que promete um espetáculo surpreendente aos clientes.

Papai Noel estará no Tivoli de terça a domingo

Logo após a primeira apresentação do Show de Luzes, o Papai Noel ficará em seu trono, em um ambiente criado especialmente para ele em frente ao Restaurante Coco Bambu, para receber a criançada e tirar fotos com o público.

O bom velhinho irá recepcionar as crianças, conversar, receber pedidos e cartinhas.

Durante os meses de novembro e dezembro, o Papai Noel estará no shopping para atender o público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h.

No local, também haverá um “troninho pet”, para as famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

“Os 25 anos e o Natal são duas datas importantes em nosso calendário e, por isso, a celebração será em dose dupla, com uma programação pensada com muito carinho para toda a família curtir. Convido todos a virem comemorar com a gente”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

SERVIÇO:

Abertura do “O Grande Natal Tivoli Shopping”

Quando:11 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: 10h – Inauguração da decoração de Natal

11h30 – Apresentação Colégio Objetivo Santa Bárbara d’Oeste

14h – Apresentação alunos do projeto Ninho Musical.

19h – Teatro de Natal Show com personagens natalinos em frente à fachada, chegada do Papai Noel e Show de Luzes

OBS:Entrada gratuita

