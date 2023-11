Decoração de Natal na praça do centro de Americana começa a ser montada

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou nesta segunda-feira (6) a montagem da decoração natalina na Praça Comendador Müller, no Centro. Ela fará parte da programação “EnCantos e Luzes de Natal” e ficará exposta até 6 de janeiro de 2024. A inauguração e o lançamento da programação especial estão marcados para o dia 1º de dezembro.

O espaço receberá várias montagens e iluminação. Um dos destaques será a árvore de Natal em formato de Pinheiro, de dez metros de altura, com passagem interna para os visitantes. A decoração contará ainda com um boneco de neve de 5 metros de altura, também com passagem interna. Um túnel iluminado e dois anjos na entrada serão montados próximos à fonte.

A Biblioteca Municipal terá toda a fachada decorada, incluindo 44 “snowfalls” – iluminação que simula chuva de neve – e 400 lâmpadas de LED fixo, totalizando 24 cascatas. Na parede do prédio serão colocados enfeites natalinos, e na parte superior serão instalados um letreiro luminoso de Natal e uma figura luminosa em formato de um anjo com braços abertos. Dez refletores serão colocados em frente à biblioteca, com controle de alteração de cores, promovendo um espetáculo visual.

As luzes também vão enfeitar os troncos de dez Palmeiras Imperiais, que receberão também refletores de LED para iluminar as copas delas. Além disso, aproximadamente 80 árvores diversas da praça estarão iluminadas com LED.

A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), já instalada na praça.

“A Prefeitura está empenhada em realizar um evento memorável para os munícipes e visitantes da cidade, e a programação está sendo preparada com muito carinho para encantar a todos”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

