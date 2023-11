Dupla envolvida em furtos e roubos a moto na região é detida pela Romu

Dupla do crime. Equipe da Romu da Guarda Municipal de Americana realizava patrulhamento preventivo na região do bairro residencial Nardini quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta. A dupla, ao perceber a presença da viatura, fugiu em alta velocidade, desrespeitando as ordens de parada.

Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento com demais viaturas de apoio, sendo os mesmos interceptados na Rua Das Imbuias, no estacionamento de um comércio.

Com a dupla, de 20 e 21 anos, foi localizado uma pochete com chave L, chave de boca e marreta (ferramentas utilizadas em furto de motocicletas). Já a motocicleta utilizada pelos dois, ostentava emplacamento adulterado.

A dupla foi levada ao plantão policial, onde foi ratificada a voz de prisão ao homem de 21 anos. Já o segundo indivíduo acabou sendo liberado.

Os dois já estavam sendo investigados por vários roubos e furtos a motocicletas na região, além de uso de moto com emplacamento adulterado para os crimes. A delegada de plantão pediu a prisão preventiva de ambos.

LEIA TAMBÉM: Motociclista que caiu do viaduto não sofreu fraturas, diz Hospital

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP