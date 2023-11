Bueiro do bairro Zabani recebe limpeza com jatos de água de alta pressão

O DAE de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta quarta-feira, a limpeza e desobstrução da rede coletora de esgoto do Parque Zabani utilizando o sistema de hidrojateamento – jatos de água de alta pressão.

Com o auxílio do caminhão hidrojato, os pontos de vistoria e introdução da mangueira de alta pressão na tubulação foram por meio de dois poços de visitas (PVs) instalados no cruzamento das ruas Tenente José Gabriel de Oliveira Souza e Bráulio Pio.

O serviço de hidrojateamento é realizado com a finalidade de manter o bom funcionamento do serviço de coleta e afastamento do esgoto, eliminando resíduos indevidamente descartados que se acumulam em trechos de redes que acabam interferindo no fluxo do efluente, podendo causar entupimentos e vazamentos. Resíduos como óleo de fritura, restos de alimentos e objetos não degradáveis, causam grandes danos no sistema de esgotamento sanitário.

Para evitar transtornos, o DAE alerta para as principais medidas que devem ser aplicadas:

– Não ligar as calhas de água de chuva do imóvel na rede de esgoto.

– Jogar os restos de comida no lixo antes de colocar a louça na pia;

– Não descartar bitucas de cigarro, fio dental, absorventes, preservativos e tecidos no vaso sanitário ou em outros encanamentos;

– Manter os ralos dos banheiros e das lavanderias limpos;

– Colocar ralos, grelhas e sifões em pias e tanques do local;

– Não descartar óleo de cozinha na pia;

– Coletar o óleo utilizado em potes descartáveis para entregar em locais de reciclagem.

