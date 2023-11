Doação de Sangue: última campanha do ano em SB arrecada 57 bolsas

A última Campanha de Doação de Sangue do ano em Santa Bárbara d’Oeste contou com um bom número de doações. Durante a iniciativa, realizada na terça-feira (7) no Lions Clube Centro, foram coletadas 57 bolsas de sangue. Na ação compareceram 68 candidatos, sendo que 14 pela primeira vez, além da realização de três cadastros para doação de medula óssea.

A próxima Campanha de Doação de Sangue no Município será realizada em janeiro. O calendário com todas as datas para o próximo ano será divulgado em breve pelo Hemocentro da Unicamp.

A Campanha na cidade é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde – região de Santa Bárbara – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente e Bella Pane Pães e Doces.

