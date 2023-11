Flamengo sapeca 3-0 no Palmeiras. Sonho do título + longe

Nessa quarta-feira (08), o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0,

Maracanã, e diminui para três pontos a diferença para o líder Botafogo. Com o triunfo, as chances do Mais Querido erguer o troféu da competição quase quadruplicaram.

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro está mais acirrada do que nunca.

Antes do embate com o Palmeiras, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tinha apenas 1,6% de chance de conquistar o título do torneio nacional. No entanto, após a vitória sobre o time paulista, a probabilidade do Mengão se sagrar campeão do Brasileirão subiu para 5,4%.

Já as chances do líder Botafogo de levar o Brasileirão também aumentaram, indo de 35,2% para 46,8%. Isso porque, o Palmeiras possui 59 pontos, ou seja, a mesma pontuação do time alvinegro carioca. Todavia, a equipe de General Severiano ainda entra em campo pela 33ª rodada da competição e, além disso, possui um jogo a menos que os paulistas comandados por Abel Ferreira.

