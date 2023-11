Droga rosa na viela do São Joaquim

Uma quantidade relevante de droga rosa foi

encontrada em uma viela do bairro São Joaquim em Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta quarta-feira.

Um popular chamou os GMs que passavam na rua Analândia e indicou o ponto onde estavam escondidas as drogas. Ninguém foi preso na ação.

Leia a descrição pormenorizada feita por agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

M 10🏍️ M 11🏍️ .🚨GCM SILVA .🚨GCM FERNANDO

Mais notícias da cidade e região

.📍DATA: 07 de novembro de 2023

.📍HORA: 22:300

.📍LOCAL: Rua Analandia

Bairro São Joaquim

🛑 Apreensão de entorpecentes

OCORRÊNCIA: Esta equipe encontrava se em patrulhamento pelo referido bairro,quando fomos solicitados por um munícipe o qual pediu sigilo sobre sua identidade, nos informando que avistou um indivíduo colocando uma sacola plástica sobre uma calha ,em uma viela existente pela rua supracitada.Por se tratar de um local onde há um intenso tráfico de drogas,deslocamos ao local da informação onde foi logrado êxito em localizar a referida sacola plástica, contendo em seu interior 139 porcoes de cocaína e 10 porcoes de maconha.Nenhum indivíduo foi avistado pelo local. Em ato contínuo deslocamos ao Plantão Policial onde os entorpecentes foram devidamente apreendidos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP