Nascimento de potra aumenta família da mini-fazenda do Centro Ecológico em SB

O CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) ganhou uma “potrinha” no início desta semana. Ela nasceu na madrugada de terça-feira (7) com 1,30 metro e 45 quilos, com pelagem castanha. A nova integrante é filha de uma égua alazã toda marrom que já vive na mini-fazenda do CESB. Ambas não têm raça definida e a potra puxou a “manchinha” do rosto da mãe.

Agora a mini-fazenda está com sete animais no total, duas vacas, o bezerro Thor, uma ovelha, um cordeiro e duas éguas.

O CESB “Eliza Marconi Romano” completa um ano neste mês de novembro e é um dos espaços públicos mais completos da região que reúne projetos de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Além da Mini Fazenda, o CESB reúne Borboletário, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Centro de Equoterapia (construção na reta final), Herbário, Meliponário, Minhocário, Mirante, entre outras estruturas como o viveiro de mudas, em uma área verde diversificada, repleta de conhecimento e aprendizagem.

Ele está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Com uma equipe especializada, atende atualmente alunos da Rede Municipal de Ensino por meio de visitas monitoradas previamente agendadas.

LEIA TAMBÉM: Refis 2023 continua em Santa Bárbara d’Oeste