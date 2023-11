Imagine amanhecer em São Pedro ao som de pássaros em uma cabana na beira de uma cuesta com vista para o nascer do sol e acima do nível das nuvens. Este sonho pode ser realizado na estância turística a cerca de 180 quilômetros da Capital paulista.

Famosa pela “pegada country”, a São Pedro fica na encosta da Serra do Itaqueri e foi finalista do prêmio TOP Destinos Turísticos na categoria turismo rural deste ano. Opções de hospedagens e atrações, sejam as mais requintadas ou econômicas, é o que não faltam para quem quer visitar São Pedro para curtir as férias ou fugir da rotina relaxando no campo.

Uma das alternativas mais reservadas é o Espaço Maitrî (@espaco_maitri), no alto da serra, na estrada vicinal Ulisses Guimarães, via muito visitada por motociclistas que curtem serpentear as curvas da cuesta e apreciar a paisagem com o vento no rosto. Propriedade de um casal de paraquedistas, a hospedagem recebe pessoas de todo o Brasil, fascinadas pelo esplendor da vista que a cabana com charme europeu proporciona. Planejada para momentos a dois, a acomodação possui acesso fácil por caminho asfaltado, além de espaço para fogueira, yoga, slackline, deck de contemplação, rede e banheira de hidromassagem.

A acomodação é disponibilizada por meio do aplicativo Airbnb, por cerca de R$ 700 a diária. “O quarto fica em um mezanino climatizado com cama queen size, de onde é possível acordar assistindo o sol nascer. Maitri é uma palavra em sânscrito que significa amorosidade, desejo genuíno de que todos os seres sejam felizes. E é neste clima que recebemos nossos hóspedes”, comenta a proprietária Lilian Daltro Michelan.

Economia e conforto

Mais simples, mas também cercada por paisagens deslumbrantes da cuesta, está a pousada Parque Alto da Serra, que tem como forte característica receber hóspedes para camping, com barracas e motorhomes, a cerca R$ 50 por pessoa. A pousada fica em frente a uma das principais rampas de voo livre de São Pedro, de onde é possivel visualizar o nascer do sol. A estrutura conta ainda com piscinas e quartos climatizados que possuem diárias entre R$ 250 e R$ 300. Antigo viveiro de passarinhos, a propriedade é rodeada por espécies de aves que proporcionam experiência única aos turistas com a fauna local. “Recebemos gente até de fora do Brasil. Há alguns dias, hospedamos um casal formado por um alemão e uma espanhola em uma Kombi. Eles vieram para ficar um dia, mas gostaram tanto que ficaram a semana toda”, comenta Rodrigo Crepaldi, proprietário do espaço.

Para ampliar a imersão ao campo nessas hospedagens, o turista pode contratar por cerca de R$ 100 passeios a cavalo, como os oferecidos pelo Rancho Kajuba (@ranchokajuba), que passa por riachos, cachoeiras e até túnel. “Somos referência na atividade desde 1975 em São Pedro. Nossos cavalos são diferenciados e vários são mansos”, comenta Luiz Carlos Oliveira, 65 anos, responsável pelo local, que possui mais de 20 animais ao dispor por meio de agendamentos.

Pensão completa

Outra opção de hospedagem, mas com pensão completa e muito procurada por famílias na estância é o Santana’s Ranch (@santanasranchoficial), localizado ao pé da Serra do Itaqueri. O hotel-fazenda possui 52 mil metros quadrados de pura natureza e até possui uma minifazendinha para o contato direto com animais do campo. Oferece cavalgadas, passeios off-road com jipes, quadriciclos e caminhão 6X6, além de passeios de bicicleta e trenzinho, além de atividades de escalada em parede própria. O complexo aquático conta com duas piscinas aquecidas ao ar livre, uma com temperatura ambiente e a segunda coberta aquecida; seis hidros ao ar livre e duas hidros cobertas. O preço da diária para relaxar no local é a partir de R$ 500 o casal, com cortesia de uma criança de até cinco anos.

Na encosta da serra e com paisagens de tirar o fôlego, o Hotel Fonte Colina Verde (@hotelcolinaverde) também oferece pensão completa e uma fazendinha para que os hóspedes experienciem ordenha de vacas e alimentação de animais de pequeno porte. Com 200 mil metros quadrados, ele conta ainda com bosques, trilhas ecológicas e nascentes, lago para pesca esportiva e parque aquático com 10 piscinas, sendo quatro cobertas e aquecidas. A hospedagem em dias de semana tem o valor médio de R$ 850 a diária do casal, que pode levar como cortesia mais duas crianças de até 12 anos.

O Cachoeira da Furna (@cachoeiradafurna) é alternativa de hotel-fazenda que merece a atenção de quem pretende visitar a estância com o conforto de uma pensão completa. O local possui acomodações com detalhes rústicos e uma gastronomia de fazenda com o tempero especial. Cavalgadas, trilhas ecológicas, banho de cachoeira, pescaria, visita a minifazendinha, passeio de trator, luau com música ao vivo, fogueira com marshmallow, passeios de quadriciclo e jantares temáticos são algumas das atrações oferecidas pela hospedagem, que tem suas diárias para o casal a partir de 600 reais.

Por fim, mas não menos importante está o São João (@hotelfazendasaojoao), hotel-fazenda já eleito por cinco vezes consecutivas o melhor da região pelo Trip Advisor. Com farta gastronomia caseira, a hospedagem é cercada por bosques e lago em meio à natureza. Oferece ainda atividades em minifazendinha de animais, cavalgadas e passeios de trator, entre outros. As diárias com pensão completa custam a partir de R$ 963 o casal, com cortesia de duas crianças de até 12 anos.

Serviço

Para mais informações sobre São Pedro, acesse: @setursaopedro

