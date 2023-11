O motociclista de 21 anos que caiu de um viaduto na manhã desta quarta-feira, no Jardim Brasil, não sofreu fraturas. A informação é do Hospital Municipal, local em que o jovem está sendo atendido.

Após perder o controle e colidir com a mureta do viaduto Afonso Pansan, o rapaz caiu de uma altura de 5 metros. As imagens impressionam.

Veja a nota do Hospital:

Atualização – 16h

O paciente de 21 anos apresenta sinais dentro da normalidade, sua respiração e pressão arterial estão normais.

Foi realizado um exame de raio-X que não detectou nenhuma fratura. Posteriormente, o paciente foi submetido a um exame de tomografia do crânio (aguardando laudo e nova reavaliação médica).

Familiares do rapaz foram comunicados pela equipe médica sobre seu estado de saúde.

