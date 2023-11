VÍDEO. Jovem de 21 anos bate moto na mureta, cai do viaduto e sobrevive

Um motociclista de 21 anos sobreviveu após colidir contra a mureta do viaduto Afonso Pansan (sentido bairro) e cair de uma altura de 5 metros.

O motociclista foi atendido pelo resgate do Corpo de Bombeiros de Americana, por volta das 10:50h. A vítima estava trefegando sozinho na motocicleta em cima do viaduto quando veio a colidir contra a mureta de proteção e cair na Avenida Henrique Roberto Brechmacher.

A vítima estava consciente, desorientado, e com escoriações e foi transportado pelo resgate ao Hospital Municipal de Americana.

A prefeitura emitiu um boletim do estado de saúde do rapaz:

A SCMC comunica que o paciente – de identidade ainda indeterminada e com idade estimada entre 20 e 30 anos – encontra-se na Sala de Emergência do Pronto-Socorro Adulto do HM. O quadro de saúde do paciente é estável e todos os seus movimentos estão preservados. Ele será submetido a exames de imagem e seguirá para reavaliação médica.

LEIA TAMBÉM: Operação da DISE apreende K9, a droga zumbi, em Sumaré