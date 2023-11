Operação da DISE apreende K9, a droga zumbi, em Sumaré

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da tarde desta terça-feira, a “Operação Bordon”, visando combater o intenso e recorrente tráfico de drogas às margens de uma área verde localizada na Rua Alessandro C. da Silva, em Sumaré.

Após o recebimento de denúncias, equipes descaracterizadas da DISE se deslocaram para o local e estabeleceram pontos estáticos de observação velada. Durante a campana, foi possível observar 02 adolescentes que se revezavam no atendimento aos pedestres que os procuravam. Por ser a movimentação muito típica das que se apresentam em pontos de distribuição de drogas, os policiais tiveram a fundada suspeita para realizar a abordagem dos adolescentes.

LEIA TAMBÉM: Casa da droga cai pra Dise no Nova Carioba

Foi elaborado um cerco tático no local e os 02 investigados foram abordados. Durante procedimento de busca pessoal, foram encontradas porções de Cocaína e K9 com os 02 indivíduos, além de R$50,00. Ao proceder uma busca pela área verde onde permaneciam, foi localizada uma sacola plástica com diversas porções de maconha. Os abordados declararam que eram menores de idade e que realmente estavam ali na prática do tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos como se apresentavam, os adolescentes foram conduzidos juntamente com as apreensões à sede da DISE na companhia das suas genitoras. A Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e deliberou pela apreensão das drogas, dinheiro e celular. Os adolescentes infratores foram liberados às suas genitoras após o registro da ocorrência por força da Legislação vigente.