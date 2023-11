Prefeitura realiza oficina para discutir desenvolvimento do Pós-Represa nesta quarta-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Planejamento, realiza nesta quarta-feira (8) uma oficina para apresentação do diagnóstico técnico de estudos realizados para o desenvolvimento da região do Pós-Represa. O encontro ocorre às 19h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Haverá discussão junto à população, sociedade civil, órgãos e entidades de classe, associações, setores da Prefeitura e vereadores sobre o trabalho.

Uma empresa foi contratada para prestar serviços de apoio técnico à Prefeitura, com a finalidade de elaborar um projeto de lei para regrar o zoneamento, uso e ocupação de solo na Área de Expansão Sustentável do Pós-Represa.

“Estamos trabalhando para a apresentação do projeto de lei do Plano Diretor da região do Pós-Represa, que possibilitará o desenvolvimento dessa importante área. Essa etapa será de explanação de estudos técnicos quanto à fauna, flora, água e outras informações importantes para a proposta”, explica o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Inicialmente, um plano de trabalho foi apresentado à equipe técnica da Administração Municipal. Em seguida, foi realizado um diagnóstico técnico, com levantamento de dados urbanísticos e socioeconômicos, território, meio ambiente, geomorfologia e geologia, hidrologia, clima, flora, fauna terrestre e aquática, entre outros aspectos.

Após a realização da oficina no 8, a próxima etapa será uma revisão da legislação vigente, avaliando as necessidades da população local e as estratégias que deverão ser adotadas para um desenvolvimento sustentável da região.

Todas essas etapas vão culminar na apresentação de uma minuta de projeto de lei para a equipe técnica da Prefeitura de Americana.