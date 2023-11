O PagBank, fintech banco digital completo em serviços financeiros

e meios de pagamentos, eleito por ter a melhor conta PJ do Brasil, anuncia o lançamento do “BolePix”, que, além de ter as características de um boleto tradicional, com códigos de barras, conta também com um QR Code Pix. Assim, o cliente pode decidir como deseja pagar e o empreendedor passa a ter a possibilidade de receber o valor instantaneamente quando o pagamento for feito por esta nova funcionalidade.

O Pix teve rápida e massiva aceitação entre os brasileiros desde o seu lançamento em 2020. Segundo o Relatório de Gestão do Pix 2023, até dezembro do ano passado 133 milhões de pessoas físicas já tinham recebido ou feito pelo menos um Pix.

Neste contexto, o PagBank complementa sua oferta de soluções financeiras com o lançamento do QR Code Pix em cobranças via boleto. Dessa forma, o cliente pode pagar facilmente pelo Pix e o comerciante recebe o dinheiro na hora, ou seja, o pagamento é instantâneo. Caso o cliente queira pagar via código de barras, a opção continua disponível no boleto, bastando o cliente ler ou digitar o código de barras. Fácil para o comprador e rápido para o vendedor.

Além disso, os clientes podem direcionar o valor de suas vendas para investimentos com resgate a qualquer momento, com rendimentos que chegam a 108% do CDI. Todo valor investido pode ser acrescentado ao limite do cartão, deixando na mão do cliente a escolha do limite desejado.

O lançamento também permite que as cobranças com os boletos do PagBank sejam reconciliadas em um único extrato, incluindo vendas online e transações realizadas nas maquininhas. Outro benefício da plataforma de gestão de cobranças do PagBank é a facilidade no acesso, estando disponível no app e iBanking.

“Nossa iniciativa tem como objetivo oferecer o melhor serviço financeiro aos nossos clientes, proporcionando-lhes liberdade e autonomia na hora de escolher o método de cobrança. Com o “Boleto Pix” do PagBank, os compradores também possuem mais opções para escolher como desejam pagar, no momento da compra”, afirma André Souza, diretor executivo de Conta Digital e Investimentos do PagBank.

Sendo o único player do mercado a oferecer tantos benefícios, o PagBank foi eleito pela iDinheiro como a melhor conta para clientes pessoa jurídica. É uma conquista que une a inovadora oferta bancária à liderança em meios de pagamentos

Segundo o executivo, a plataforma de gestão de cobranças do PagBank atende todos os tipos de comerciantes, pois oferece cobrança agendada, em lote e recorrentes, com pagamentos pela maquininha, link de pagamento online e a mais recente novidade, a oportunidade de poder realizar cobranças pelo próprio celular, sem precisar de maquininha. “Temos todos os métodos de cobrança para oferecer aos nossos clientes. Não queremos que ele perca nenhuma venda, sempre amparados pela mais robusta segurança e tecnologia do PagBank”, conclui o diretor executivo de Conta Digital e Investimentos do PagBank.

