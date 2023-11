Complicações em lipo no joelho matou influencer Luana Andrade

A influencer Luana Andrade, de 29 anos, que morreu após um procedimento estético, realizou uma lipo no joelho.

Um dos empresários de Luana Andrade disse ao IG Gente que a influenciadora morreu após sofrer quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração. “Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento. Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas”.

Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana participou ainda da 6º edição do reality ‘Power Couple Brasil’ e era assistente de palco do “Domingo Legal” desde abril de 2023.

Amigo de Luana, Gabriel Medina – sem citar nomes – criticou procedimentos estéticos realizados por jovens. “Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos ‘simples’. O mundo está surreal, gente… Principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpos ‘perfeitos’, que é impossível de alcançar, exibido no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente”, escreveu o surfista brasileiro.

LEIA MAIS: Influenciadora Luana Andrade morre aos 29 anos