O CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe nova edição da tradicional Feira de Artesanato Ameriart no sábado (11), das 9h às 15h. A entrada é gratuita.

O evento reúne artesãos da cidade com seus trabalhos variados. São muitas opções oferecidas, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupage em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

“A Ameriart é uma vitrine para os artesãos locais e também uma ótima opção de lazer e de compra para a população”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293.

