Gratuito. Feira das Nações acontece neste final de semana com Dudu Nobre e Melim

Mais uma vez o Complexo Usina Santa Bárbara receberá uma programação diversificada e com entrada gratuita para todas as idades. A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), com shows musicais, intervenções circenses, espetáculos teatrais e apresentações de dança, tendo atrações principais Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo; respectivamente. Todas as informações podem ser acessadas no site culturasbo.com/feiradasnacoes

Serão mais de 28 horas de muita cultura, ambiente familiar, economia criativa, solidariedade, sustentabilidade e gastronomia em quatro palcos “Nações”, “Tradições”, “Armazém das Artes” e “Culturas”, além de duas ilhas de alimentação, acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e estacionamento gratuito, conforme estruturada detalhada abaixo.

Além das atrações, a programação do evento contará ainda com as experiências gastronômicas do México, Chile, Argentina, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos e Japão, tendo a Praça de Alimentação explorada por instituições sociais, como nas demais edições.

Participarão as entidades: Associação Vinde à Luz, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Guarda Mirim de Santa Bárbara, Centro Espírita Maria Goretti, Creche SOS – Serviço de Obras Sociais, Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara, Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia e Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – Apnef.

“Mais uma vez vamos trazer um grande evento em um espaço destinado às famílias, com divertimento, muita música e boa gastronomia, no Complexo Usina Santa Bárbara – que se tornou referência e se consolidou com a abertura dos barracões”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Todo mundo convidado para se divertir e poder aproveitar um ambiente muito bem organizado e qualificado, com toda a segurança e tranquilidade”, complementou.

LEIA TAMBÉM: Após perder tudo, campeão mundial pelo São Paulo escolhe Americana para recomeçar

Evento

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados São Vicente, patrocínio da Cervejaria 3 Américas e Denso e apoio da Belchior Uniq.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Confira a estrutura desta edição:

Acesso

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento

Não haverá estacionamento pago nesta edição. Para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e/ou cadeirantes e idosos, haverá acesso às vagas preferenciais no estacionamento localizadas em frente ao Complexo Usina Santa Bárbara na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida. Caso necessite de apoio, é preciso informar a condição aos seguranças do evento.

Acessibilidade

Além das vagas preferenciais de estacionamento, a edição 2023 da Feira das Nações contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, o palco “Nações”, com acesso pela lateral do palco. A estrutura possui banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais. Haverá também acessibilidade a tradução em libras exclusivo para a programação do palco “Armazém das Artes”.

Transporte Adaptado

O Transporte Adaptado Municipal para moradores de Santa Bárbara d’Oeste/SP poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Segurança

O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança e conta com amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

É permitida a entrada de itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados (com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas) e água mineral em copo plástico igualmente lacrado, em caso de objetos; carrinho de bebê, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos.

Não é permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, instrumentos musicais, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

É permitida a entrada de animais acompanhados de seus donos, estando no colo ou com coleira e guia. É obrigatório o uso de focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas. Vale ressaltar que o responsável deverá coletar excrementos e eventuais resíduos gerados ou causados pelo seu animal.

A segurança tanto do animal quanto do público será de inteira responsabilidade de seu dono, isentando a organização de problemas gerados pelo mesmo.

É assegurado à pessoa portadora de deficiência visual usuária de cão-guia o direito de ingressar e permanecer com o animal no estabelecimento público, desde que observadas as condições impostas pela Lei Nº 11.126/2005.

Também não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Ambulatório médico

A estrutura do evento conta com Ambulatório Fixo localizado no Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.



Sustentabilidade

Em parceria com o Supermercados São Vicente, a 31ª edição do evento está comprometida em reduzir seu impacto ambiental, compensando suas emissões de CO2.

O evento, que poderá atrair mais de 25 mil visitantes, terá todas as suas emissões diretas, incluindo energia, combustível, esgoto e resíduos, calculado por meio da versão brasileira da ferramenta de cálculo GHG Protocol, gerida pela Fundação Getúlio Vargas. A compensação ocorrerá com plantio de mudas de árvores.

A organização do evento também está se concentrando em compensar as emissões do público, incluindo nos cálculos informações sobre deslocamento, tipo de veículo e combustíveis, que serão coletadas por meio de pesquisa realizada ao longo dos dias de evento.

Até mesmo os deslocamentos dos artistas que participarão do evento neutro, serão computados e compensados. O estudo prévio demonstrou que ao menos 270 árvores nativas da Mata Atlântica serão necessárias para esta compensação, o equivalente ao investimento de mais de R$ 14 mil em créditos de carbono de projetos certificados.

Cardápio

Pratos típicos de países dos quatro cantos do mundo fazem parte do cardápio divulgado da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste. Confira:

– Associação Vinde à Luz

México

• Burritos de Pernil ou Frango: porção com 2 burritos, molhos típicos e nachos

• Tacos de Pernil ou Frango: porção com 3 tacos, molhos típicos e nachos

• Paletas Mexicanas

• Tequila

• Margarita

– Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam

Chile

• Empanada: Frango e Carne moída

• Empanada de Doce de leite

• Pastel de Choclo de carne

• Hot Dog Chileno

– Serviço de Assistência Social – Meimei

Argentina

• Choripãn (Pão com linguiça e molho)

• Combo: Choripãn (Pão com linguiça) e Batata rústica

• Porção de Batata rústica

• Espetos: Carne, Frango, Panceta e Queijo

• Sorvete de Massa: Doce de leite, Morango, Flocos, Maracujá e Chocolate (copo 200 ml e copo 400 ml)

– Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança

Alemanha

• Porção de Batata rústica

• Porção de Salsicha Alemã

• Strudel (Torta de Maçã)

• Joelho de Porco com salada de batata (refeição)

– Guarda Mirim

França

• Crepe Francês Salgado

– Mussarela, tomate e manjericão

– Lombinho Canadense com mussarela e cream cheese

– Mussarela, tomate e orégano

– Milho, mussarela e catupiry

– Frango com catupiry

– Doritos com catupiry

– Batata palha com mussarela e parmesão

– Brócolis com mussarela

– Quatro queijos

– Presunto, mussarela com tomate e orégano

– Creme de Palmito com mussarela

– Calabresa com mussarela

• Crepe Francês Doce

– Nutella

– Doce de leite

– Doce de leite com paçoca

– Chocolate ao leite

– Goiabada com queijo mussarela

– Coco com leite condensado

– Centro Espírita Maria Goretti

Reino Unido

• Stuffed Potato (Batata Recheada)

Recheios: Brócolis, Frango, Requeijão com bacon e Cheddar com bacon

• Banoffe

• Chicken Wings and Chips

– Creche SOS – Serviço de Obras Sociais

Brasil

• Doces em geral: Cocada branca, Cocada queimada, Cocada de leite condensado, Paçoca, Abóbora, Maracujá, Quebra queixo, Quebra queixo de amendoim e Coquinho

• Tapioca Salgada: Frango com requeijão, Frango com queijo, queijo com requeijão e milho, queijo e Presunto e queijo.

• Tapioca Doce: Coco com leite condensado, Coco com chocolate, Morango com leite condensado, Morango com chocolate, Banana com leite condensado, Banana com chocolate, Chocolate, Leite condensado e Goiabada com queijo.

• Tapioca de Nutella (com morango ou banana)

• Maçã do Amor

• Morango no palito com chocolate

– Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social

Itália

• Lasanha Tradicional

• Lasanha 4 queijos

• Pizza Broto: Calabresa com queijo, Portuguesa, Marguerita, Frango e Abobrinha

• Porção de Bolinhos de Polenta

• Palha Italiana

– Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia

Espanha

• Churros: Doce de leite, Brigadeiro e Goiabada

• Churros de Nutella

• Porção de Churros Espanhol: Doce de leite, Brigadeiro e Goiabada

• Porção de Churros Espanhol com Nutella

• Paella Caipira (refeição)

• Porção de Patatas Bravas

– Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – APNEF

Estados Unidos

• Hambúrguer: Pão de hambúrguer, hambúrguer artesanal bovino, queijo, cebola roxa caramelizada e molho especial

• Hambúrguer: Pão de hambúrguer, hambúrguer artesanal bovino, queijo, cebola roxa caramelizada, molho especial e bacon

• Hot Dog: Pão de hot dog, salsicha, molho, maionese, mostarda e batata palha

• Porção de Batata frita

• Milk-shake de morango ou chocolate – Copo de 400 ml

• Cookie com gotas de chocolate ou com Nutella

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Japão

• Yakisoba

• Pastel: Frango com catupiry, Pizza, Carne e Queijo

• Biscoito da Sorte

Confira a programação completa:

– Sexta-feira (10/11/2023)

18h30

ABERTURA DOS PORTÕES

19h

Palco Culturas: Karla Mendes (música)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

19h30

Intervenção: Perna de Pau | Malabarismo – MB Circo (circo)

20h

Palco Tradições: Grupos de dança (dança)

Lili Rosseti Núcleo de Artes (Arábia) / Espaço D. Cia de Dança | (Brasil e Estados Unidos) / Sala Flamenca Beto Fonseca (Espanha) / Arabesque Studio de Dança (Arábia)

Intervenção: Charanga da Tramp – Cia Tramp de Palhaços (teatro)

20h30

Intervenção: Pirofagia – MB Circo (circo)

21h

Armazém das Artes: Albertinho O Menino Voador – Cia Luzes e Lendas (teatro)

Palco Culturas: Ezequiel Braga (música)

Palco Tradições: N’Calma (música)

21h30

Intervenção: Pirofagia | Malabarismo – MB Circo (circo)

22h

Palco Nações: DUDU NOBRE (música)

– Sábado (11/11/2023)

12h

ABERTURA DOS PORTÕES

12h30

Intervenção: Perna de Pau – MB Circo (circo)

13h

Palco Culturas: Marcos Estevam (música)

13h30

Intervenção: Mágico – MB Circo (circo)

14h

Intervenção: Roda de Capoeira – Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro (patrimônio imaterial)

14h30

Intervenção: Perna de Pau – MB Circo (circo)

15h

Palco Culturas: Liane Carpani (música)

15h30

Intervenção: Mágico – MB Circo (circo)

16h

Palco Tradições: Lis Ferraz (música)

Armazém das Artes: Histórias de Mala e Cuia – Tríade Teatral (teatro)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

16h30

Intervenção: Malabarismo – MB Circo (circo)

17h

Palco Culturas: Rodrigo de Marco (música)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

17h30

Intervenção: Palhaço – MB Circo (circo)

18h

Intervenção: Maracatu Estação Quilombo (música)

Intervenção: Um Incrível Show de Mímica – Damião e Cia (teatro)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

18h30

Intervenção: Palhaço | Malabarismo MB Circo (circo)

19h

Palco Culturas: Frann Azalim Duo (música)

Intervenção: Alegria Articulada – Anjo das Marionetes (teatro)

Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler

19h30

Intervenção: Perna de Pau – MB Circo (circo)

20h

Palco Tradições: Grupos de Dança (dança)

Focus Educação e Cultura (Argentina e Brasil) / Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) / Danças Latinas – José Castellanos (América Central e África) / Cia Juliana Daniel (Árabia) / Grupo Mitsuba (Japão) Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Espanha) + Poesias do Mundo

Intervenção: Poesias do Mundo – Marcela Isler

20h30

Intervenção: Pirofagia – MB Circo(circo)

21h

Armazém das Artes: A Vaqueira – Cia Laleoni (teatro)

Palco Culturas: Do Prado (música)

Palco Tradições: N’Calma (música)

21h30

Intervenção: Malabarismo | Pirofagia – MB Circo (circo)

22h

Palco Nações: MELIM (música)

– Domingo (12/11/2023)

12h

ABERTURA DOS PORTÕES

12h30

Intervenção: Perna de Pau – MB Circo (circo)

13h

Palco Culturas: Janaina de Cássia (música)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

13h30

Intervenção: Malabarismo – MB Circo (circo)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

14h

Palco Tradições: Grupo Assim Q se Faz (música)

Intervenção: Teatro Lambe Lambe: Espaço Sideral – Cia Gramelô (teatro)

14h30

Intervenção: Malabarismo | Palhaço – MB Circo (circo)

Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

15h

Palco Culturas: Gabriel Bastos (música)

15h30

Intervenção: Perna de Pau | Malabarismo – MB Circo (circo)

16h

Palco Tradições: Sheila Canova e Banda (música)

Armazém das Artes: Tempo de Passar Passarinho – Rabugentos Cia Teatral (teatro)

16h30

Intervenção: Bicicleta Maluca – MB Circo (circo)

17h

Intervenção: Montando Histórias – Casa Dois João (teatro)

Intervenção: Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (música)

17h30

Intervenção: Monociclo | Perna de Pau – MB Circo (circo)

Intervenção: Samba de Bumbo (música)

18h

Intervenção: Xinfrim – Cia Pé de Cana (teatro)

18h30

Intervenção: Malabarismo | Pirofagia – MB Circo (circo)

19h

Palco Culturas: Ferdi Oliveira (música)

Armazém das Artes: Porco Cane: Uma Visita – Rabugentos Cia Teatral (teatro)

19h30

Intervenção: Palhaço | Perna de Pau – MB Circo (circo)

Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler (teatro)

20h

Palco Tradições: Grupos de Dança (dança)

Faces Ocultas Cia de Dança (Brasil) / Cia de Dança e Teatro JK (Arábia) / Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Espanha) / Kawasuki Seiryu Daiko (Japão)

20h30

Intervenção: Pirofagia – MB Circo (circo)

Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler (teatro)

21h

Palco Nações: MARIA CECÍLIA & RODOLFO (música)

Serviço:

31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

– Dia 10 de novembro, sexta-feira, das 19 às 23 horas

– Dia 11 de novembro, sábado, das 12 às 23 horas

– Dia 12 de novembro, domingo, das 12 às 22 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita