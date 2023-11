Após perder tudo, campeão mundial pelo São Paulo escolhe Americana para recomeçar

Uma vida marcada pelo futebol. Flavio Donizete de 39 anos foi revelado pelo Tricolor Paulista e em 2005 estava no elenco campeão paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes da FIFA.

O ex-zagueiro tem passagens por diversos clubes como Los Angeles, Portuguesa, Nacional de Manaus e América de Rio Preto, entre outros.

Semelhante ao que já ocorreu com muitos atletas, após uma triste sequência de lesões e vendo seu sonho desmoronar, Flavio se viciou em cocaína.

Após anos de idas e vindas, ajudas e uma intenso tratamento com internação ele felizmente venceu mais essa batalha de sua vida.

Recuperado, em 2019, ele a esposa e as filhas vieram para Americana e após um convite do também campeão mundial, além de campeão do paulista duas vezes, da Libertadores, Brasileiro, Copa da Inglaterra, Copa América e eleito 3° melhor jogador do Brasil em 2006, Carlos Luciano – o Mineiro, Flavio passou a atuar no Rio Branco de Americana.

Foi aqui que ele se reconectou com o futebol e principalmente; com Deus.

Hoje ele vive em Americana, aparece com frequência e destaque nos eventos do clube paulista, é convidado de honra do camarote dos ídolos, participa do time master que realiza diversos jogos e agora também vem realizando mais um sonho, o de mudar a vida das pessoas.

Ao lado de André Mineiro, Flavio tem desenvolvido o projeto de alto rendimento na região do bairro São Luiz, para adolescentes de 12 a 16 anos. Diferente das escolinhas de futebol, esta é uma espécie de treino intensivo com o objetivo de impulsionar os pequenos atletas para participar de peneiras e aumentar suas chances de contratação em clubes da elite do futebol nacional e internacional.

O Portal Novo Momento tem a honra de poder contar um pouco da história desse multicampeão, que tanto orgulhou os brasileiros e agora tanto fortalece nossa cidade.

LEIA TAMBÉM: Cavalaria da PM faz visita surpresa em Hospital do Câncer em Mato Grosso