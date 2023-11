Cavalaria da PM faz visita surpresa em Hospital do Câncer em Mato Grosso

Um vídeo divulgado pela PM de Mato Grosso chamou a atenção dos internautas e ganhou diversos elogios. No registro, um cavalo da cavalaria realizou uma visita surpresa ao Hospital de Câncer (Hcan). A ação especial foi organizada pela Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso e visou mudar a rotina dos pacientes com o animal, que foi cheio de corações e desfilou calmamente e recebeu carinho dos presentes.

É inegável a pureza dos animais e toda a diferença que a presença deles, especialmente os cavalos, tem para o tratamento de doenças.

Algumas crianças montaram e ficaram bastante animadas com a presença do voluntário do mundo animal. O cavalinho parecia estar ciente da sua presença e foi o mais sensível possível, cheirando a mão dos presentes e mostrando bastante paciência.

