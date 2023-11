Shopping de Americana tem mais de 50% das obras concluídas

O Shopping Americana Mall está com mais de 56% das obras concluídas. A informação foi divulgada no perfil oficial do estabelecimento comercial nas redes sociais.

A previsão de inauguração do complexo de compras é setembro de 2024 e representa um marco para a cidade, já que a obra era aguardada pela população há muitos anos.

O Americana Mall terá cerca de 28 mil m², contará com 120 lojas e mais de 900 vagas de estacionamento. Além disso, um dos atrativos mais aguardados serão as cinco salas de cinema. Até então, os amantes da sétima arte precisam para cidades vizinhas para conseguir ter acesso ao lançamento de filmes.

Localizado em uma das principais entradas de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Americana Mall irá gerar cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos, e terá aproximadamente de R$ 250 milhões em investimentos.

Lojas confirmadas

Em setembro deste ano, o Americana Mall anunciou as lojas confirmadas: Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos

Além disso, há informações que 60 marcas estejam em negociação para fazer parte do estabelecimento, entre elas: Calvin Klein, Reserva, Diesel, Aramis, Track&Field e Brooksfield