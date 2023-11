Procurado de 19 detido no jd Icaraí

Um rapaz de 19 anos procurado

pela Justiça foi detido no jardim Icaraí em Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira.

Leia abaixo o relato feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.📍DATA: 03 de novembro 2023

.📍HORA: 22:35

.📍LOCAL: Rua Itaúna, 208, Bairro JD Icaraí

🛑 Cumprimento de mandado de busca e apreensão

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com C.R.A.J 19 anos, que, sendo de conhecimento da guarnição haver um mandado de busca e apreensão pelo crime de ameaça em seu desfavor foi abordado e detido, e após conduzido ao plantão policial, ficando apreendido e à disponível da Justiça.

