Shopping ParkCity Sumaré recebe 1ª Feira Vegana & Pet

O Shopping ParkCity Sumaré recebe, nos dias 4 e 5 de novembro, 1ª Feira Vegana & Pet. O evento inédito tem como objetivo divulgar o veganismo, com diversas opções gastronômicas, moda e produtos artesanais.

Com o objetivo de conscientizar sobre o movimento que visa propagar o respeito à vida dos animais e meio ambiente, a feira vegana proporcionará momentos de lazer para as famílias. O acesso ao espaço do evento, que ocorrerá das 11h às 20h na Alameda ParkCity, é gratuito.

Para a Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, a iniciativa é inovadora. “É uma ação muito importante, pois além do entretenimento, também traz uma mensagem muito relevante de conscientização sobre o tema, além de fornecer ferramentas que também incentivam o empreendedorismo de produtores veganos”, afirmou.

Em parceria com a ONG Viralatinhas, o evento contará com um espaço para a adoção de cães e gatos, além de arrecadar doações de rações, jornais, medicamentos e cobertores.

“É uma honra para o Shopping ParkCity Sumaré sediar este evento pela primeira vez. Temos certeza de que vamos promover boas experiências para crianças, jovens e adultos, além de muito conhecimento sobre a importância do cuidado com os animais e o meio ambiente”, disse Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

LEIA TAMBÉM: Veganismo em alta neste 1o de novembro

Serviço 1ª Feira Vegana JMA

Data: 4 e 5 de novembro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 20h

Local: Alameda ParkCity, no Shopping ParkCity Sumaré, localizado na Av. Rebouças, 3400, no bairro Jardim Paulista.

Acesso gratuito ao espaço do evento.