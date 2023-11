Dentes brancos e outros mitos sobre o sorriso

Um sorriso brilhante e saudável é um símbolo

de confiança e boa saúde. No entanto, ao longo dos anos, muitos mitos e concepções equivocadas surgiram em torno da manutenção e do cuidado dos dentes.

No imaginário de muitas pessoas, quanto mais brancos os dentes, mais bem cuidados e saudáveis eles são. Porém, isso nem sempre é verdade, já que na realidade, a cor natural dos dentes varia entre indivíduos, e podem ser saudáveis mesmo sem serem extremamente brancos.

Estudos mostram que 18% a 52% das pessoas estão insatisfeitas com a coloração de seus dentes. Em decorrência deste desagrado, o clareamento dental vem se tornando cada vez mais alternativa para alcançar resultados satisfatórios. É o que mostra dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que apontam um crescimento de 30% na procura pelo procedimento no Brasil.

Segundo a Dra. Jéssica Borges, dentista da Yappy, principal centro de odontologia de precisão do país, o clareamento dental é uma solução popular para dentes amarelados ou escurecidos, mas deve ser feito com cautela e com acompanhamento profissional. “O uso excessivo de produtos que buscam clarear os dentes ou a realização de procedimentos não supervisionados por um profissional qualificado pode causar malefícios aos dentes, como desde um alto grau de sensibilidade até necessidade de um futuro tratamento de canal, além também de exacerbar manchas já pré-existentes e ulcerações no tecido gengival se não houver um acompanhamento correto.”, explica.

Além do fator idade, a tonalidade dos dentes sofre influência de hábitos diários, como tabagismo, consumo excessivo de álcool e drogas, medicamentos, consumo de alimentos muito pigmentados e a falta de higiene bucal. “Uma dieta rica em alimentos ácidos, como refrigerantes, energéticos e frutas cítricas, podem causar erosão no esmalte e contribuir para o envelhecimento precoce bucal”, relata a Dra. Jéssica.

Estética bucal e odontologia de precisão

Estética vai além da aparência, ela também é sinônimo de saúde, pois desempenha um papel significativo na autoestima e autoconfiança. Contudo, a obtenção de um sorriso saudável e esteticamente agradável pode levar tempo, já que procedimentos estéticos requerem planejamento e uma avaliação cuidadosa para garantir resultados duradouros.

“Dentes saudáveis e gengivas bem cuidadas são a base para um sorriso verdadeiramente atraente. Certifique-se de que suas prioridades incluem cuidados dentários regulares, que vão além de melhorias estética”, afirma a especialista.

A odontologia de precisão representa um avanço significativo no campo odontológico, onde a ciência e a tecnologia se unem para oferecer tratamentos altamente personalizados e eficazes.

A utilização de técnicas avançadas, como impressões digitais e imagem 3D, permitem aos profissionais criar soluções sob medida para as necessidades de cada paciente, resultando em sorrisos saudáveis e esteticamente agradáveis que refletem a personalidade e individualidade de cada pessoa.

Saiba como manter os dentes mais saudáveis

Apesar do clareamento dental ser uma alternativa para deixar os dentes mais brancos, cuidados diários com a saúde bucal não devem ser menosprezados.

“Escove os dentes sempre após as refeições e principalmente faça uso do fio dental, é ele quem garante sua saúde gengival. Mantenha uma dieta equilibrada, beba água, evite hábitos nocivos à saúde em geral, faça consultas regulares ao dentista em média duas vezes ao ano, realize um autoexame no espelho e esteja atento a qualquer sinal de alteração em sua cavidade bucal – essas são algumas dicas de como cumprir uma rotina de cuidados com a saúde oral”, finaliza a Dra. Jéssica.

Sobre a Yappy

Fundada em 2022, a Yappy é o principal centro de odontologia de precisão do país. Focada em inovação, a marca promove um atendimento odontológico baseado no tripé: qualidade assistencial, segurança clínica e experiência do paciente e familiar.

Por meio de uma perspectiva high tech – high touch, a tecnologia aliada à humanização oferece inúmeras soluções inovadoras e disruptivas, como check-up odontológico (em 60 minutos), entrega de tratamentos no modelo one stop shop numa estrutura física planejada como um Hospital Odontológico.

Com um time de especialistas multidisciplinares, cada profissional é habilitado a navegar por diferentes áreas, além da atuação em conjunto, sempre levando em consideração a realidade dos pacientes com propostas terapêuticas que vão muito além da boca.

