Veganismo em alta neste 1o de novembro

Em comemoração ao Dia Mundial do Veganismo, celebramos juntos

este novembro os benefícios de uma dieta baseada em produtos vegetais. Na América Latina, as empresas de food tech lideram o caminho para a sustentabilidade e a inovação, apostando numa tendência crescente: os alimentos à base de plantas.

O veganismo vai além da escolha de não consumir produtos de origem animal, é uma filosofia que busca reduzir o impacto ambiental, proteger os animais e promover a saúde. De acordo com o estudo Taste Tomorrow 2023, 70% dos consumidores brasileiros veem benefícios em alimentos de origem vegetal e passaram a consumir esses produtos, e esse movimento se estende para todos os países da América Latina. Empresas como a Puratos têm orgulho em apoiar estes objetivos através de soluções à base de plantas da mais alta qualidade para a indústria alimentar.

Consciência que requer evolução

A preferência dos consumidores está a evoluir para dietas à base de plantas, o que gerou um aumento do veganismo e, portanto, a procura constante por inovações que satisfaçam as exigências dos consumidores, oferecendo diversas alternativas à base de plantas. De acordo com o estudo Taste Tomorrow 2023, atualmente, 69% dos consumidores da América Latina compram alimentos vegetais, refletindo a crescente preferência por opções saudáveis ​​e sustentáveis.

Tendências plant-based

O crescimento do veganismo fez com que as marcas priorizassem a autenticidade e a transparência, levando a um maior investimento em certificações específicas. De acordo com uma pesquisa Global Data de 2021, 70% dos consumidores em todo o mundo consideram importante a autenticidade e a transparência nas informações fornecidas pelas marcas sobre seus produtos veganos. Isso porque os consumidores buscam garantia dos ingredientes contidos nos produtos que compram.

Para a Puratos, a forma como os alimentos são produzidos é uma questão fundamental, pois impacta tanto a saúde das pessoas quanto o nosso planeta. Apoiada pela ciência, a gama de produtos é continuamente melhorada para torná-los melhores e mais saudáveis. As alternativas à base de plantas contribuem para um planeta melhor, oferecendo produtos com sabor, textura e funcionalidade o mais próximo possível dos seus congéneres tradicionais.

A transição para uma dieta baseada em vegetais oferece múltiplos benefícios ao planeta, incluindo a redução da pegada ecológica, a redução da poluição e a promoção da sustentabilidade, contribuindo assim para um futuro mais saudável e amigo do ambiente.

“A adoção de produtos à base de plantas não é simplesmente uma escolha alimentar, é uma estratégia para um mundo mais saudável e sustentável. Ao adotar alimentos à base de plantas, não só nutrimos os nossos corpos, mas também reduzimos a nossa pegada ecológica. Estamos a assumir um papel ativo na preservação do nosso planeta e na promoção de um estilo de vida que beneficie as gerações presentes e futuras. Os produtos à base de plantas são a pedra angular da nossa estratégia, um caminho para um futuro mais verde, mais ético e mais saboroso.” mencionou Evelyn González VP Marketing Center, América do Sul e Caribe.

Covabra Supermercados terá disponível suplementação alimentar para veganos

Na semana em que é comemorado o Dia do Veganismo, 1º de novembro, o Covabra Supermercados anuncia uma novidade em suas gôndolas: suplementos alimentares para aqueles que não consomem produtos de origem animal. Os suplementos chegam para complementar o mix de produtos disponíveis para os veganos que podem ser encontrados na rede, além de alimentos e diversos produtos que não contêm nada de origem animal.

“Focando sempre no bem-estar dos nossos consumidores, estamos sempre em busca de produtos que ofereçam toda a nutrição necessária para o público com alimentação restrita, tanto com alimentos quanto, agora, com os suplementos alimentares”, explica Vilma Rodrigues, gerente de compras do setor saudável da rede de supermercados.

Segundo pesquisa realizada em 2018 pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), a pedido da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos e 46% declararam não consumir carne ao menos uma vez na semana. “Os números de pesquisa sobre a população vegetariana e/ou vegana estão defasados por falta de pesquisas, mas a SVB aponta cerca de 7 milhões de veganos no Brasil, e temos uma expectativa de cerca de 20% da população brasileira aderindo à alimentação vegetariana e/ou vegana em 2023”, completa Vilma.

Desde 2013, a SVB tem o programa Selo Vegano, que já contempla 3.921 produtos como estritamente veganos. “Sempre buscamos produtos com esse certificado para que nosso consumidor saiba que está adquirindo um produto confiável. Possuir um bom mix desses produtos facilita o dia a dia do cliente, que encontra os itens necessários para seu estilo de vida em um único lugar”, relata a gerente de compras.

Entre janeiro de 2014 e dezembro de 2022, a busca pelo termo “vegano” aumentou 660% no Brasil, segundo o Google Trends. “Temos constantemente melhorado a exposição dos produtos para dietas restritas, facilitando ao consumidor as compras do dia a dia. Para os consumidores veganos, aumentamos nossos espaços na mercearia e acrescentamos geladeiras específicas para os pratos prontos congelados”, finaliza Vilma.

Conheça a diferença entre os tipos de alimentação

Onívoro: são aqueles que não apresentam nenhuma restrição na alimentação.

Vegetariano: tem restrição no consumo de carnes, mas se alimenta com ovo, leite e derivados lácteos.

Vegano: restringe todos os tipos de produtos de origem animal. Não consome, por exemplo, carnes, laticínios, ovos, produtos de beleza e higiene produzidos com itens de origem animal ou testados em animais etc.

